“Sarasa”: el duro análisis de Jony Viale sobre las proyecciones del Presupuesto

El día jueves 16 se votará en la Cámara de Diputados la ley de Presupuesto 2022 y Juntos por el Cambio ya adelantó su dictamen de rechazo. El Frente de Todos avanza con modificaciones pero los supuestos macroeconómicos se mantienen: 33% de inflación, crecimiento del PBI de 4%, déficit primario de 3,3% y un dólar a $131. Ante estos números, Jonatan Viale indicó que el oficialismo “le sacó toda la credibilidad” al proyecto y que las proyecciones no son más que “sarasa”.

“Ahora bien ¿Es nuevo esto? ¿Cuántas veces el kirchnerismo dibujó la realidad? ¿Cuántas veces el kirchnerismo manipuló los datos, intervino el INDEC, mintió o estafó a la sociedad argentina?”, continuó el periodista. “Es más, todos recordamos que en 2012 el INDEC llegó a decir que se comía con $5,63 por día... decían que la canasta alimentaria valía $700 por mes. Tremendos estafadores, mentirosos, dibujantes comandados por Cristina Kirchner y Guillermo Moreno”, arremetió.

“Inflación proyectada: 29%, inflación real: 50%. Le pifiaron por 21 puntos. Por eso la pregunta es elemental: ¿Cómo se hace para creerle a este Gobierno si son una máquina de mentir? Mintieron con las vacunas, con la pobreza, corrupción e inflación”, siguió.

Por otro lado, para seguir con su lista, trajo a colación las declaraciones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, cuando dijo: “Un éxito en el número de inflación es que en noviembre no supere el 3%”. “¿Cómo dio la inflación? Noviembre, 2,5%; interanual: 51,2% ¿De verdad nos parece un éxito una inflación de 2,5%? ¿De verdad estamos festejando que Argentina tenga 51 puntos de inflación por año?”, sentenció.

Promediando el cierre, Viale repasó el ranking de países con más inflación -siendo la Argentina el tercero en la lista- y cerró con un análisis y una advertencia a la oposición. “¿Qué te quiero mostrar? Que no es gratis tanta mentira. Vos podés engañar a todos un ratito, a algunos todo el tiempo pero no podés engañar a todo el mundo todo el tiempo. Solo espero que mañana jueves la oposición esté a la altura de la historia, que no haya opositores cómplices a las mentiras sistemáticas, recurrentes y destructivas de este gobierno. Tanta mentira, dibujo, manipulación y chamuyo termina haciendo daño”, cerró.