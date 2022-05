Jony Viale: “Alberto Fernández maneja el tren fantasma”

Hace un ratito el presidente Alberto Fernández se subió al tren fantasma. ¿Quiénes forman parte del tren fantasma? Lo peorcito del mundo; los tiranos; los dictadores; los asesinos; los déspotas.

¿Escucharon al Presidente diciendo que no se calla más y defendiendo a Cuba y Venezuela?

No hay dudas: se ganó la gorra roja. Alberto Fernández se convirtió en el nuevo abogado defensor de los marginales del mundo; ¿Te cuento lo que está defendiendo el Presidente de la Argentina?

Venezuela hoy:

-Gobierna el chavismo hace 23 años (desde 1999)

-Salario mínimo: u$s 1,6

-Inflación: 686%

-Pobreza: 95%

Cuba hoy:

-Gobierna el castrismo hace 63 años (desde 1959);

-Salario mínimo: u$s 87;

-Sistema de gobierno: partido único;

-Colapso energético;

-Prohibición de emigrar;

-Internet controlada;

-Medios de comunicación: solo del estado;

-Número indefinido de presos políticos;

Qué vergüenza que el presidente argentino defienda esto. Qué vergüenza que el presidente argentino se ponga del lado de la escoria del mundo.

Son dictaduras. No se puede protestar; se regula el acceso a internet; no hay periodismo libre; no hay comida; la gente se muere de hambre; te meten preso por pensar distinto; te fusilan por pensar distinto. ¿Hace falta que el Presidente se ponga a defender a los parias del mundo?

Ya lo había hecho, apenas inició su mandato, hablando de Venezuela y de Chávez...

"Alberto Fernández se convirtió en el abogado defensor de todos los marginales del mundo", señaló Jonatan Viale y criticó la relación que tiene el presidente con diversos líderes del mundo, como Nicolás Maduro Archivo

Los derechos humanos en Venezuela:

-240 presos políticos

-6 muertes diarias por “resistencia a la autoridad”;

-9.211 ejecuciones extra-judiciales entre 2016 y 2021

-el 80% de las víctimas son menores de 25 años

-el 99% de las víctimas son pobres

¿No le da asco subirse a este tren fantasma? Los enumero:

-Maduro

-Diaz Canel

-Daniel Ortega

-Evo Morales

-Vladimir Putin

-Ahmadinejad

¿Sabe lo que tienen en común? Es gente que odia la libertad. Es gente que disfruta:

1. Invadir países;

2. Envenenar opositores;

3. Cerrar medios;

4. Atacar periodistas

5. Clausurar el congreso

6. Cooptar la justicia;

Claro, por eso le dijo a Putin que era su amigo tres semanas antes de la invasión a Ucrania;

¿Sabés lo que demuestra esto? Que la pelea entre Cristina y Alberto es una gran ficción; que son lo mismo; que defienden los mismos valores... ¿qué valores defiende al kirchnerismo?

1. Pensamiento único;

2. Ataque a la prensa;

3. Eternización en el poder;

4. La no división de poderes;

Cristina también era fanática de Chávez... Y el problema de esta gente es la doble moral, o sea, la hipocresía:

Odian a EE.UU. pero se van de vacaciones a EE.UU.

Odian a los ricos pero son todos ricos.

Odian a Buenos Aires pero viven en Puerto Madero y Recoleta.

Odian la propiedad privada pero tienen cientos de propiedades.