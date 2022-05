Jony Viale: “¿Qué comprás hoy con $100? ¿Y con $1000?”

Hace 21 años un peso argentino valía un dólar americano. ¿Cuánto vale cada billete hoy?

$1000 = u$s 4,85

$500 = u$s 2,42

$200 = u$s 0,97

$100 = u$s 0,48

$50 = u$s 0,24

$20 = u$s 0,09

$10 = u$s 0,05

Para que lo veas todavía más gráfico. En 1991, 100 pesos eran 100 dólares. En 2022, 100 pesos son 48 centavos de dólar.

Quiere decir que la moneda nacional argentina vale 208 veces menos que hace 20 años; nos destrozaron la moneda; nos destrozaron el salario. ¿Cuál es la gran solución que tiene el gobierno? Poner mujeres en los billetes ¿te das cuenta que son una murga?

Los billetes entrarán en circulación en seis meses

De todo lo que podría hacer el gobierno con los pesos argentinos esta es la medida más inútil y más superficial. Muchachos, el problema no es si hay varones o mujeres o trans o no-binarios, o ‘x’ en el billete; el problema es que el billete argentino no vale nada.

Estamos ante la moneda más devaluada del mundo; estamos ante papel pintado. Y el problema es que así estamos hace muchísimo tiempo. ¿Te acordás cuando Cristina presentó a Evita en los billetes de $ 100? 25 de julio de 2012. Ahora mirá cómo se fue desintegrando ese billete de $100:

Mundial 90: $ 100 = u$s 100

Mundial 94: $ 100 = u$s 100

Mundial 98: $ 100 = u$s 100

Mundial 2002: $ 100 = u$s 28

Mundial 2006: $ 100 = u$s 33

Mundial 2010: $ 100 = u$s 25

Mundial 2014: $ 100 = u$s 7,14

Mundial 2018: $ 100 = u$s 3,57

2022: $ 100 = u$s 0,48

El día que Cristina presentó ese billete de Evita en julio de 2012, 100 pesos valían US$15; hoy, te repito, 100 pesos son 48 centavos de dólar; ¿qué comprás hoy con un billete de $100? Nada, pero seamos justos; ¿qué comprás hoy con el billete de $1000?

¿De qué te sirve el billete de más alta denominación?

¿Comprás un kilo de asado? No. cuesta $1.049 (fuente: Ipcva)

¿Comprás una pizza grande? No, cuesta $1.200

¿Comprás un kilo de queso cremoso? No, cuesta $1.150;

¿Comprás un kilo de helado? No. $1.900

¿Comprás dos entradas para el cine? No. $1.200

¿Cargás un tanque de nafta? Menos, cuesta $6.600

Quiere decir que el billete de más alta denominación no te sirve para los gastos más elementales. Fijate lo que pasó el año pasado. Diario El Cronista Comercial: “El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada en 2021 en todo el mundo”.

Ranking de monedas más devaluadas en 2021:

1. Lira turca 16,2%;

2. Peso argentino 14,7%

3. Sol peruano 12,3%

4. Peso chileno 11,1%

5. Peso colombiano 10,6%;

6. Won surcoreano 8,3%

7. Yen japonés 7,3%

8. Zloty polaco 5,9%

9. Dolar australiano 5,9%

10. Corona sueca 5,7%

Fuente: Bloomberg

Y pensar que nuestro Presidente nos juró que no pensaba devaluar. Para ser justos, no fue solo Alberto Fernández. Mirá cómo se pulverizó el billete de $100 en los últimos 20 años siendo generosos y tomando el dólar oficial:

2002: u$s 100 = $ 100

2022: u$s 100 = $ 0,98

Inflación acumulada: 10.147%

Por eso muchachos, esto no se arregla poniendo a evita ni a Juana Azurduy, ni a Azucena Villaflor... dejen de vender humo. Poner a una mujer en un billete no es inclusión social. Lo que tienen que hacer es que varones y mujeres tengan una moneda fuerte y tengan un sueldo digno.

Los sueldos en Argentina son una miseria:

-una empleada doméstica: $ 45.000;

-un albañil: $ 51.000;

-un docente: $ 75.000;

-un enfermero: $ 69.000;

-un policía: $ 68.000;

-un repartidor: $ 52.000,

-un encargado de edificio: $ 64.000;

-un colectivero: $ 92.000;

-un empleado del estado: $ 99.000;

Mientras tanto, la canasta básica para no ser pobre, según el Indec es de $ 95.000. Vos fijate, hace cuánto tiempo estamos con esta discusión infantil sobre quién debe estar en los billetes. Año pasado: el gobernador Kicillof indignado porque sale de circulación el billete de $5 del General San Martín.

Dos cosas para Axel... lo primero es que no se dice “pudió”, sino “pudo”. Lo segundo es que no fue Macri el que sacó de circulación el billete de $5, sino tu-go, o sea tu gobierno. Alberto Fernández reemplazó el billete de $5 por una moneda. ¿Sabés por qué? Porque 5 pesos son 2 centavos de dólar. Como se darán cuenta, estamos debatiendo siempre pavadas, nimiedades. En lugar de bajar la inflación... la pregunta es: ¿puede este gobierno bajar la inflación? Hoy eso es imposible. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que no tiene palabra y por ende, no genera confianza, estamos ante un Presidente que es silbado ante en sus propios actos.

Pero no es solo Alberto; es todo el gobierno; es Cristina; es Massa; es Kicillof. Es Máximo; es Guzmán.

Encuesta de la consultora Taquión: Ni 1 de cada 10 argentinos confía en el ministro de Economía.

¿Cuánto confiás en los ministros de Economía?

-9,3% mucho o bastante;

-85,5% poco o nada;

-5,% no contesta;

¿Cómo calificás la gestión de Martín Guzmán?

-19,6% buena o muy buena

-60,2% mala o muy mala

-20,2% no contesta

Con este nivel de desconfianza es imposible que el gobierno baje la inflación; ¿por qué? Porque estamos ante un gobierno terminado; sin poder político; ¿qué podrían hacer al menos? Tratar de no complicarle la vida a la gente; no estorben más; en lugar de hacer billetes para quedar bien con Cristina... hagan un billete de $ 5.000 y $ 10.000; No se preocupen; ya todo el mundo sabe que hay inflación; y ya todo el mundo sabe que ustedes fracasaron.