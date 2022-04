Jony Viale: “Alberto vive en el País de las Maravillas”

¿Por qué se habla del diario de Yrigoyen? Año 1930. Segundo gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Momento muy complicado del país; entonces, sus asesores para no preocuparlo le mandaban a imprimir un diario especial; no había inflación; no había inseguridad; no había pobreza; no había corrupción; solo buenas noticias; de esa manera, el Presidente comenzaba su día sin mayores preocupaciones.

Exactamente lo mismo que ocurre hoy, con el Presidente diciendo: “Hicimos las dos cosas, nos ocupamos de preservar la mayor cantidad de vidas pero también de cada empresa, y así preservamos muchas empresas y empleos; y así tenemos 60 mil empleados registrados más que antes de la pandemia; mantuvimos los puestos de trabajo...”.

Diario Perfil: “Pymedemia” en Argentina: cerraron 20.000 pymes y se perdieron 100.000 empleos

Infobae: Datos oficiales: por la cuarentena, en el segundo trimestre del año se perdieron 3,7 millones de empleos

Presidente, o usted es un mentiroso... O usted vive en una realidad paralela.

Segundo trimestre 2020: 3.700.000 empleos perdidos...

-Echaron a 598.000 empleadas domésticas;

-Echaron a 562.000 empleados de comercio;

-echaron a 364.000 empleados de la construcción;

-Echaron a 327.000 empleados de la industria;

-Echaron a 83.000 empleados de hoteles y restaurantes.

¿Le cuento la fuente de esto? Indec. Salvo, Presidente, que usted se refiera a algunas personas que no perdieron su trabajo, por ejemplo...

Federico Abraham, peluquero de la primera dama, 33 entradas a Olivos en plena cuarentena; Verónica Zárate, colorista de la primera dama, 32 entradas a Olivos; Carolina Marafioti, estilista de la primera dama, 11 entradas a Olivos; María Alfonzo, diseñadora de modas de la primera dama, 3 entradas a Olivos; Ivana Picallo, modista de alta costura para la primera dama, 2 entradas; Mariano Celis, personal trainer de la primera dama, 21 entradas a Olivos; Florencia Aguirre, estética facial y corporal para la primera dama, 14 entradas; Andrés Galfrascoli, cirujano plástico para la primera dama, 8 entradas; Carmen Melgarejo, especialista en uñas para la primera dama, 3 entradas; Claudio Romero, especialista en implantes dentales para la primera dama, 2 entradas; Anabela Vázquez, especialista en lifting de pestañas para la primera dama, 1 entrada; Ariel Zapata, adiestrador de Dylan, 33 entradas; Cecilia Pipán, veterinaria de Dylan, 16 entradas; Natalia di Capua, tarotista, una entrada a Olivos...

Si usted, Presidente, se refiere a ellos... Tiene razón, ninguno perdió su trabajo durante la cuarentena, es más, les fue muy bien con la nuestra...

Pero veamos... ¿qué más incluye Alberto y su país de las maravillas?

“Tenemos un programa económico muy bien definido donde la producción es uno de los temas que nos preocupa, y eso está funcionando bien porque la economía sigue creciendo, la producción sigue aumentando y la capacidad instalada cada vez se usa más”.

Maestro, lo que sigue aumentando en Argentina es la pobreza;

Infobae: según una medición paralela que hizo el gobierno, la pobreza afecta al 55% de la población argentina 25 millones de argentinos pobres;

¿Quién dice esto? El gobierno. Es un informe del consejo de coordinación de políticas sociales que tiene en cuenta un criterio monetario y un criterio multi-dimensional. Tal vez, el Presidente no tuvo oportunidad de ver esto porque le dedica mucho tiempo a José C. Paz;

Tuit de la profesora Luciana Seput: “Hoy recibí una linda visita en el aula. Cuando la docencia es vocación, se nota, se siente, se vive y se demuestra desinteresadamente. Gracias Alberto por compartir tu sabiduría, humildad y profesionalismo con mis alumnos”.

Luciana Seput tiene 32 años, es abogada, es funcionaria de José C. Paz. Y además no le va tan mal porque pudo viajar varias veces a Europa de vacaciones, lo cual está muy bien...

Uno entiende que el Presidente no puede dejar atrás sus dotes de gran profesor;

De verdad, se lo ve muy concentrado en los temas educativos; pero... A nuestro humilde entender, debería mirar un poquito más lo que está pasando en el país.

Mire, Presidente...

Precio del asado:

- diciembre 2019: $ 290

- abril 2020: $ 350

- diciembre 2020: $ 560

- junio 2021: $ 671

- noviembre 2021: $ 786

- abril 2022: $ 1.000

Conclusión: aumentó del 244% desde que Alberto es presidente;

Mire esta nota tan triste del diario “Wall Street Jornal”. “¿Está deprimido? Al menos no vivís en Argentina” y adentro dice: “Cuando se trata de malas prácticas económicas, es difícil superar a Argentina. En marzo registró una inflación mensual del 6,7%”.

¿Se da cuenta Presidente?

Solo usted y la portavoz Cerruti se convencieron de que Argentina pasa un gran momento...

Además, si las cosas andan tan bien; ¿por qué está todo el kirchnerismo pidiendo la cabeza del ministro de Economía?

Otra pregunta: si las cosas andan tan bien, ¿por qué perdieron 5.077.738 votos con respecto a la última elección?;

Solamente en la provincia de Buenos Aires perdieron 1.926.569 votos;

Solamente en Córdoba perdieron 460.864 votos

Solamente en Santa Fe perdieron 356.879 votos

Perdieron en 9 de las 10 ciudades más grandes del país:

- Capital federal;

- Ciudad de Córdoba;

- Mar del Plata;

- San miguel de Tucumán;

- Ciudad de Salta;

- Ciudad de Santa Fe;

- Ciudad de Corrientes;

- Bahía Blanca;

- Resistencia;

Por eso le digo, lo peor que puede pasarle, Presidente, es rodearse de alcahuetes que le armen un diario de Yrigoyen; salga a la calle y mire las caras de la gente.

Abandone el maravilloso mundo de Alberto.