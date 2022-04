Jony Viale: “Lo que se está jugando acá es la Patria”

Divide y reinarás ¿Quién lo decía? Julio César ¿Qué significa? “Siempre tenés que partir en dos a tu enemigo para vencerlo ¿En qué anda la oposición en los últimos días? Llamativamente dividida: María Eugenia Vidal ataca a Javier Milei porque usa un chaleco anti-balas; Carrió ataca a Macri por la foto con Trump; Gerardo morales, presidente de la UCR, pacta con Alberto y Massa por la Magistratura.

Yo no tengo idea por qué están haciendo esto pero sepan que es un verdadera locura. Muchachos; quiero contarles que estas peleas infantiles, estúpidas y ególatras son absolutamente funcionales al kirchnerismo. En esta Argentina tan decadente y tan asfixiada no hay lugar para internas; no hay lugar para divos y divas; no hay lugar para egos; no hay lugar para frívolos.

No hay lugar para tibios; no hay lugar para disputas personales, Se los digo en serio, con respeto, con educación pero con firmeza: lo que está en juego en Argentina es mucho más importante que una persona. A nadie le importa ni Macri ni Larreta; ni Milei; ni Espert; ni Carrió; ni Manes; ni Vidal; ni nadie. Lo que se está jugando acá es la patria.

¿Te acordás cuando los artistas ‘K’ decían: ‘La Patria está en peligro’? Bueno, ahora que la patria está en peligro de verdad, ninguno de estos señores sale a decir nada ; entonces... el problema no es ni el chaleco de Milei; ni la foto de Macri con Trump; ni la rosca de Morales; ni la interna radical; ni el ego de Carrió. El problema en este país es el daño enorme que hizo y sigue haciendo el kirchnerismo. A ver, muchachos de la oposición si entienden lo que está en juego;

; entonces... el problema no es ni el chaleco de Milei; ni la foto de Macri con Trump; ni la rosca de Morales; ni la interna radical; ni el ego de Carrió. A ver, muchachos de la oposición si entienden lo que está en juego; No dudaron en sacarse de encima a un fiscal federal;

No dudaron en destruir el Indec para mentir con la pobreza;

No dudaron en encerrarte un año y medio en tu casa sin dejarte trabajar, sin dejarte circular, sin dejarte enterrar a tus muertos mientras ellos hacían fiestas clandestinas;

No dudaron en cerrar las escuelas destruyendo a los chicos;

No dudaron en robarse las vacunas mientras la gente se moría de a 500 por día;

No dudaron en comprarse media Patagonia con plata de la corrupción;

No dudaron en ocultar la plata robada en un monasterio;

No dudaron en gastarse la plata de los trenes en recitales provocando muerte y destrucción;

No dudaron en robarse la máquina de imprimir dinero;

No dudaron en mandar a voltear antenas de radio y apretar empresarios a balazos para comprarse medios.

¿No se dan cuenta contra quién están peleando? ¿No se dan cuenta que del otro lado hay mafia? No dudaron en apretar humoristas con información privada de los hijo, no dudaron en irse de vacaciones al Caribe mientras la gente se muere de hambre. No dudan en defender el consumo de cocaína; en insultar periodistas en inglés, en español, en francés, en italiano, en todos los idiomas; no dudan en romper diarios; no dudan en proteger abusadores de menores. El kirchnerismo no duda. Hacen daño sin dudar; no son tibios; no son suaves; no son blandos; no son palomas; no son moderados; no son dialoguistas. Ellos no se sientan a ninguna mesa a negociar nada; hace 19 años que se alimentan del odio del daño de la división del engaño y de la corrupción.

Entonces... cuanto más dividida esté la oposición, mejor para ellos, Me extraña de los señores opositores que no entiendan que este es el momento de mayor debilidad del kirchnerismo. Larroque -que es Cristina- pide la cabeza de Martín Guzmán. Entonces Luis D’Elía le contesta: “al ‘cuervo’ Larroque tampoco lo votó nadie; su único mérito para ocupar un Ministerio, es ser ‘amigo’ de Máximo Kirchner”. Y en el medio de esto, Cristina Kirchner le dice a Alberto Fernánez que no tiene poder, que está pintado.

Alberto Fernandez y el fuego cruzado del kirchnerismo Esteban Collazo Presidencia

Y por sino te queda claro la enorme fractura que tienen ellos, el publicista Roberto Navarro sale a decir que el presidente Fernández es un “meme”. Y encima de todo, el senador José Mayans termina confirmando lo que todos sabemos: “volvimos peores”. Entonces, muchachos y muchachas de la oposición...

El Gobierno está débil;

Se matan entre ellos;

Se saben terminados;

La inflación es 7% mensual;

La pobreza sube;

El dólar sube;

¿Por qué demonios se le pasan jugando a esta internita que no le importa a nadie? Nadie en la calle pregunta por la encuesta de Vidal; nadie en la calle habla del chaleco de Milei; nadie en la calle habla de la foto de Macri con Trump. Es un momento para no ser pedantes; para no ser soberbios; para no ser ególatras. Aflojen con el ego porque sino el kirchnerismo sigue gobernando 4 años más. La maniobra de Cristina está clarísima: dividir al país en 4:

Opción 1: Cristina con Unidad Ciudadana

Opción 2: Alberto con el PJ

Opción 3: Larreta con los radicales;

Opción 4: Macri con Milei;

¿Por qué quieren esto? Porque es la única forma que tienen de ganar. Partiendo a la oposición en dos; divide y vencerás. Pensá esto: el 27 de abril de 2003 -hace exactamente 19 años- Kirchner ganó la presidencia ¿Cómo llegó? El peronismo se partió en 3 y el radicalismo se partió en 3;

Carlos Menem (PJ) 25,45%;

Néstor Kirchner (PJ) 21,65%;

Ricardo López Murphy (UCR): 17,27%;

Adolfo R. Saá (PJ) 14,11%;

Elisa Carrió (UCR) 14,05%;

Leopoldo Moreau (UCR) 2,34%

La oposición se partió y apareció Kirchner ¿En qué está pensando Cristina ahora? En partir de la oposición y que aparezca de nuevo un Kirchner: Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Wado Kirchner, Axel Kirchner. Cualquiera de ellos, son todos Kirchner. Lección número 1 de realismo político: los débiles solo ganan en un escenario de fragmentación; si la oposición está unida, esta gente se va a su casa Entonces, deberían ser un poquito más inteligentes, El odio no se combate con odio; el odio se combate con inteligencia; el odio se combate con cabeza fría;

Juntos por el Cambio entre disputas y declaraciones públicas de cara a 2023

El odio se combate con pragmatismo; el kirchnerismo es puro odio. Te resumo el kirchnerismo en un solo tuit: “Hoy 5pm quemamos los libros de Sarlo en vivo. Harta de esta señora. Que se atraganten en su mala leche”. Ahora te resumo el kirchnerismo en una sola frase: “Estoy contenta. Pero pará la mano. Ganamos las elecciones pero ese es 30% o 32% sigue estando, ni se murieron ni se van del país y es una raza muy hija de pu...”. Ante este nivel de odio; de veneno; de resentimiento; de rencor; de hostilidad, no está permitido jugar a la internita. No hay lugar para pusilánimes cuando la patria está en peligro.