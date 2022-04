Jony Viale: “El kirchnerismo es un partícipe necesario del avance de la droga en Argentina”

¿Sabés de dónde viene la palabra “falopa”? Cuenta Daniel Balmaceda que, en la Edad Media, la “falopa” era un tejido de seda de mala calidad; entonces... de ahí pasó a denominar objetos defectuosos o falsos o truchos; y de ahí a las drogas adulteradas; de ahí a las drogas...

Yo creo que en Argentina tenemos un problema enorme y grave con la falopa. Con la droga, con la merca, con la frula, como te guste más... Pero el problema mayor no es el consumo en sí mismo. El problema mayor es que hay una corriente ideológica y filosófica y política que celebra, que estimula, que incentiva, que promueve, que la gente se drogue. Ojo porque no es solamente el municipio de Morón con ese volante que vimos ayer. Cocaína / pastillas: “Andá de a poco y despacio”. “Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”. “Si te detienen, tenés derecho a un abogado”.

El polémico folleto sobre consumo de drogas que repartió el municipio de Morón (Foto: Twitter)

Hace muchos años que el kirchnerismo es un partícipe necesario del avance de la droga en Argentina.

Año 2012; Gabriela Cerruti, entonces diputada nacional, muestra dos plantitas: “Una me la regaló mi mamá y la otra Alex Freyre. Adivinen”.

Mensaje: no pasa nada, relajate, fumate un fasito, no seas careta.

Sigo... Martín Caparrós, filósoso progresista. Según él, si no te fumás un porro a una determinada edad, sos un “nabo”. Acá tenés la definición más gráfica del “cancherito progre” argentino. Si no te fumás un porro, sos un nabo; drogarse es cool; es progre; es transgresor; si no lo hacés, sos un careta, sos un ortiba, sos un vigilante, sos un amargo.

Problema conceptual enorme: la viveza criolla llevada a la droga.

El que no afana, es un gil; el que no llora, no mama. ¿Cuál es la idea de fondo? Hay que salirse de control, hay que romper las reglas, si cumplís la ley, sos un aburrido, si no te drogás, sos un ganso; hace muchos años que el progresismo palermitano nos viene diciendo esto. Página/12 y las radios de Palermo rúcula nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir. E incluso tratan de “fachos” a cualquiera que piense distinto.

Aníbal Fernández, a los 64 recién cumplidos: “Nunca fumé marihuana, pero creo que no voy a morir sin probar”. Ministro de seguridad de la nación; no pasa nada, dale que va.

Un ejemplo más. Dady Brieva a Mirtha Legrand: “Si usted hubiese conocido la marihuana, se hubiera ahorrado muchos quilombos”.

En tono gracioso, en tono jocoso, en tono canchero, en tono progre, por más simpático que seas, por más piola que parezcas, el discurso es una porquería. La marihuana no te resuelve quilombos, la cocaína tampoco, el alcohol tampoco. ¿Sabés cómo se resuelven los quilombos? Siendo buena persona, tratando de no joder al otro, estudiando, trabajando, entrenando, leyendo, disfrutando, escuchando música, viendo fútbol, comiendo un asado con amigos, cocinando, jugando con tus hijos, disfrutando con la familia. No hace falta la falopa. No hace falta destruirse el cerebro; no sos canchero por recomendar el faso; no sos transgresor por hablar del churrito; al contrario, ya pasó de moda.

Hace 20 años que la izquierda cultural argentina nos viene jodiendo la vida con esto y no se imaginan el daño que han hecho.

No da gracia; da pena; lo último que hacés en tu vida es ir a buscar la falopa.

Por eso, yo sostengo hace mucho tiempo que la grieta en Argentina no es ideológica, ni política, ni económica; la grieta en Argentina es moral; la grieta en Argentina está dada por los valores.

Hay una corriente de pensamiento que te dice:

1. Drogate, que no pasa nada;

2. Toma un terreno, que no pasa nada;

3. Cortá la calle, que no pasa nada;

4. Acampá en la avenida, que no pasa nada;

5. Robate una imprenta, que no pasa nada;

6. Salí de caño, que no pasa nada;

7. Vende droga, que no pasa nada;

20 años con esta bajada de línea; 20 años rompiendo la cabeza de los argentinos.

Te lo pongo con un ejemplo más claro: Julio Jalit, intendente peronista de Pichanal, Salta: “Para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente”.

Esta porquería a muchos les parece picardía; es un vivo; es un piola; es un pillo bárbaro; la verdad que no; es un delincuente; es un chorro; es un criminal; es un corrupto; en algún momento la Argentina tiene que recuperar una tabla de valores básicos;

1. Afanar está mal;

2. Cortar la calle está mal;

3. Joder al otro está mal;

4. Mentir está mal;

5. Violar la ley está mal;

6. Tomar propiedad privada está mal;

7. Dejar la escuela está mal;

8. Faltar al trabajo está mal;

9. Tomar falopa está mal;

10. Ir de caño está mal;

¿Es muy complicado decir esto? ¿por qué el que respeta los valores básicos de convivencia es un facho?

¿Por qué el tipo que labura, que estudia, que se esfuerza, que se mata por mejorar, que respeta la ley, y que no quiere drogarse es un amargo es un aburrido y es un ortiva? No lo sé; pero esa bajada de línea nefasta es la que se viene dando en Argentina hace mucho tiempo.

Este es el mejor resumen de la Argentina kirchnerista; si sos pobre, podés cortar la calle; podés salir a robar; podés drogarte; podés abandonar la escuela; ¿sabés como se llama eso? Igualar para abajo. Conformarte con una sociedad estructuralamente pobre. Pobre en plata, pobre en educación , pobre en cultura, pobre en alimentación, la justificación y la resignación de la pobreza.

Más conocido como “pobrismo”.

Ojalá entendamos entonces que el volante que reparte morón fomentando el consumo de droga es la consecuencia de tantos años de militancia de la falopa.