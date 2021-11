Jony Viale arremetió contra el Gobierno: “Volvieron mejores... para apretar y censurar”

Durante estos últimos días, varios funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández han declarado públicamente frases contra los medios y el periodismo. Partiendo de aquellas afirmaciones es que Jonatan Viale preparó un duro comentario para abrir su programa +Realidad en LN+.

“¿Qué quieren en realidad? Poner un tapabocas a todos los periodistas críticos”, expresó. “En el fondo, el sueño del kirchnerismo es profundamente totalitario ¿Qué es el totalitarismo? El poder total en una sola persona sin que nadie la moleste; que la Justicia no investigue; que las empresas no inviertan; que el Congreso no haya leyes y que la prensa no informe, opine ni moleste”, completó.

Conforme fue avanzando en su exposición, habló de aquellos temas que el oficialismo considera “prohibidos” como la causa Hotesur, el valor del dólar, la muerte del fiscal Alberto Nisman e incluso la denuncia de abuso contra Alperovich, entre otros tantos. “Toda la indignación genuina que muestra el kirchnerismo contra el asesinato de Lucas hubiera sido bienvenida con las 92 muertes en manos de fuerzas policiales durante la cuarentena”, sentenció también.

Tapabocas. El editorial de Jonatan Viale.

“Nunca los escuché hablar de la represión ilegal de las policías provinciales en plena cuarentena. Pero como decía Alberto... eran idiotas, eran estúpidos que querían ir a trabajar”, amplió. “Cristina quiere otro periodismo. Un periodismo que no pregunte, no incomode, investigue, que no tenga datos, no moleste, opine, critique y que no interpele. Ellos quieren un periodismo dócil, amable, callado y disciplinado. Que no joda”, continuó.

Entre medio, Viale sacó de la mochila el libro de la universidad y repasó aquellas teorías de la comunicación antiguas. “La aguja hipodérmica” y “La tésis del homo-videns” fueron nombradas previo a sentenciar: “Una antigüedad total. Algo superado en el estudio de la comunicación moderna. Máximo, Cristina, Axel... tienen que leer un poco más”. “Los medios tradicionales nos nutrimos de lo que le pasa a la gente. Hoy la agenda la marca la sociedad. No sean burros, estudien comunicación, lean libros”, completó.

De cara al cierre, recordó elecciones anteriores cuando “los medios estaban en contra” del kirchnerismo y las declaraciones de Alberto Fernández cuando se refirió al personaje Bugs Bunny como un “tremendo estafador”. “En fin, el problema para esta gente evidentemente son los medios. TN, La Nación, Clarín, Mitre, Rivadavia... y la Warner. Volvieron mejores... mejores para apretar y censurar. Muchachos, ustedes han perdido 5.144.172 votos en dos años. Lamento informarles que el problema no es el periodismo, son ustedes”, concluyó.