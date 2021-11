El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió este viernes al asesinato de Lucas González, el joven que fue baleado por la policía en Barracas, y catalogó el hecho como “una tragedia que genera indignación”. “Todos los que tenemos hijos lo vemos como algo inexplicable”, aseguró en diálogo con Eduardo Feinmann en LN+ y se preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a tolerar estas cosas?”.

“Ahí recién escuchaba al padre del chico (que iba en el auto con Lucas) y se me cerraba la garganta. Es una tragedia y genera indignación. Todos lo que tenemos hijos lo vemos como inexplicable”, aseguró el magistrado del máximo tribunal. Sin embargo, aclaró que “desde el punto de vista jurídico” no podía opinar. “Son causas que probablemente pueden llegar a la Corte”, se excusó ante la consulta del periodista.

Ricardo Lorenzetti, sobre la muerte de Lucas González: “Es una tragedia que genera indignación”

De todas formas, continuó explayándose por el contexto que rodea a estas situaciones. “Sí creo que las familias de las víctimas tienen derecho a una actuación rápida, clara, pública, controlada; yo creo que la actuación de los medios en este tipo de casos ayuda… yo discrepo con esa idea de la presión, creo que en este tipo de caso ilumina lo que sucedió”, aseveró y consideró que “el juez tiene que hacer los máximos esfuerzos para aclarar la situación y que no haya dudas” sobre qué sucedió en Barracas, luego de que la policía disparara contra los jóvenes que volvían de un entrenamiento de fútbol.

Consultado por Feinmann, señaló que lo acontecido “es violencia institucional”. Y apuntó: “También hay que pensar hasta cuándo vamos a tolerar estas cosas, porque no es la primera vez que sucede”.

Además, se refirió al debate instalado sobre “mano dura o mano blanda”. “¿Hace cuánto se discute eso? Hace 30 años. Tiene que haber una mano firme y no garantizar la impunidad de los delincuentes. Esto requiere un diálogo de poderes, no de izquierda, derecha, de un lado o el otro. Tiene que haber una profesionalización de la policía, un control del accionar policial, una interacción de los jueces en el tema, un control ciudadano, controlar que no se repita, porque cuando uno hace memoria ve que se repite”, continuó.

Para terminar, destacó: “También hay que pensar en el derecho de la familia y que no se repita. Esto ya se lo reclamamos a varios Gobiernos. Creo que esto hay que sacarlo de la política cotidiana, hacerlo de Estado”.