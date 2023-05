Jony Viale: “Cristina sube al ring a Milei”

escuchar

Cristina sube al ring a Milei. El editorial de Jonatan Viale.

El kirchnerismo ha tomado la decisión de subir al ring definitivamente a Javier Milei.

La frase que le adjudican a la señora de Kirchner en las últimas horas en el instituto patria es: “no podemos salir terceros”.

“Si salimos terceros, se termina el kirchnerismo para siempre”.

Tal vez acá está la razón de la pelea feroz contra Milei;

Se llama “pánico al tercer puesto”.

Un análisis político del carajo;

una profundidad impresionante;

ahora, yo le haría una pregunta al intendente de Pehuajó Pablo Zurro...

suponete que tenemos como presidente a una persona que no es un “masturbador compulsivo” sino un “macho alfa” que se la pasa teniendo relaciones;

un fanfarrón;

un toro sexual;

que se la pasa de fiesta en fiesta en la quinta de Olivos;

¿eso te garantiza un buen gobierno?

¿eso te garantiza gobernabilidad y eficiencia?

piénselo, intendente Zurro;

ahora bien... sigamos con los ataques que recibió Milei en las últimas horas para que entiendas la preocupación del kirchnerismo;

panelista de canal de propaganda también se metió con la vida privada de Milei.

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei

¿Sabés cómo se llama esto?

Orden del instituto patria.

“Háganlo mierda”.

“Vida privada también”.

A mí no me interesa la relación entre Milei y su hermana, sinceramente; acá estamos analizando la desesperación política que tiene el kirchnerismo porque comienza a comprender que puede salir tercero.

¿Se acuerdan que hace un mes Fernando “el Chino” Navarro, funcionario de este gobierno, dijo textualmente: “estamos rogando que Milei saque muchos votos”.

Ese día nosotros dijimos en este programa: “ojo”, “cuidado”, “tranquilos”.

No sea cosa que si Milei crece mucho en lugar de robarle votos a Juntos por el Cambio le termine robando votos al Frente de Todos;

eso es exactamente lo que está pasando;

por eso empezó la campaña feroz para frenarlo;

te recuerdo que hace algunas semanas el presidente lo comparó directamente con Hitler.

Hitler: el hombre que asesinó a 10 millones de personas, y la frutilla del postre llegó la semana pasada cuando Cristina Kirchner lo trató directamente de “mamarracho”.

¿Qué están disputando hoy el kirchnerismo y Milei?

No solo el segundo puesto;

se están disputando un sujeto social en particular;

el voto “joven harto” mucha atención con este informe de la consultora Zubán/Cordoba;

Primero: el 30% de los votantes tendrá menos de 30 años al momento de votar

Segundo: el 50% de los votantes no llegará a cumplir los 40 años al momento de votar

Tercero: el 60% de los votantes tendrá 45 años o menos al momento de votar

¿Qué le pasa hoy al segmento más joven?

16 a 30 años: 1 de cada 4 jóvenes no tiene trabajo;

el que tiene trabajo, por lo general, es precarizado:

Rappi

Repositores

Empleadas domésticas

Meseros

Uber

Cajeros

Call-center (atención al cliente)

¿Qué pasa con esos trabajos?

sueldos bajos

exceso de horas

contratos temporales

no hay vacaciones

¿Qué pasa con esos jóvenes?

Están hartos de no ahorrar, de no estudiar, de no viajar, de no divertirse, de no vivir.

Lo que hacen es sobrevivir.

Ese es el sujeto político y social que se están disputando el kirchnerismo y Milei sobre todo en los conurbanos.

Dice Luciana Vázquez el otro día en La Nación en un artículo sensacional: de Maratea al Kun Agüero, la pelea cultural que viene ganando Javier Milei.

¿Quién encaja con este discurso que está harto de los políticos y con la presión voraz del estado robándome los impuestos?

El Kun Agüero.

Agüero, como Milei, como Maratea son la cara de un clima de época;

ni mejor, ni peor; un clima;

el esfuerzo individual como autopista al progreso;

la plata me la gano yo

con mi esfuerzo,

con mi sacrificio,

con mi trabajo,

con mis ganas,

con mi pasión,

con mi preparación.

Basta de agradecerle a “papá estado”

que me cuide,

que me salve,

que me proteja,

que me mantenga,

que me subsidie.

Gracias Cristina por el plan.

Gracias Ferraresi por la bicicleta.

Gracias Alberto por las vacunas.

Basta de esa lógica asistencialista.

¿Quién más encaja con este discurso?

Santi Maratea.