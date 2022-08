Jony Viale: “Esto es Massa”

Seguramente lo sabés, pero te voy a hacer un breve resumen de lo que pasó en las últimas horas.

¿Qué ocurrió el viernes? La periodista Viviana Canosa se fue del canal “A24″.

¿Por qué? Porque no la dejaron poner al aire este video…

¿Qué argumentó el canal? Que está en contra la violencia. La periodista Marcela Pagano en el horario habitual de Viviana Canosa leyó al aire un comunicado que decía esto...

Bueno, lógico…

¿Quién puede estar a favor de la violencia?

Lo curioso es que cuando escrachaban a Mauricio Macri siendo presidente en ese mismo canal no había ningún problema en pasar los videos.

¿Cuál es mi punto?

Mostrarte que acá hay mucha hipocresía.

Evidentemente lo que molestó no solo en el canal América no es la agresión, no es el insulto, sino que el destinatario haya sido Sergio Massa.

El nuevo ministro de economia Sergio Massa anuncia medidas economicas Santiago Filipuzzi

Es de público conocimiento que Sergio Massa y Daniel Vila -accionista principal de América- -dueño de Edenor- son amigos íntimos hace muchos años.

¿Qué demuestra esto? Que Massa ya se empezó a meter en los contenidos de los canales y radios.

Néstor Kirchner alguna vez le dijo al mismo Massa tomando un whisky juntos: “Vos sos igual que yo, pero más hijo de puta”.

El famoso “lobo con piel de cordero”.

Este es el disfraz.

Este es el Massa simpático, canchero, y divertido.

¿Sabés cuál es el verdadero Massa? El que llama por teléfono a los medios de comunicación para pedir que no lo critiquen.

O el que llama directamente a los gerentes de programación para pedir que le pongan en el zócalo “super-ministro”.

Esto es Massa.

Por eso, a mi me gustaría decirle que acá también rechazamos fervorosamente la violencia y los escraches.

Y le agregaría que se están olvidando de otros episodios de violencia en la Argentina kirchnerista y massista.

¿Sabe lo que es violento ministro Massa?

Que su padre, Alfonso, se haya vacunado antes que todos, mientras la gente grande se moría por el coronavirus.

¿Sabe lo que es violento ministro Massa?

No haber podido velar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu abuelo o a tu abuela porque su gobierno lo prohibía.

¿Sabe lo que es violento ministro Massa?

Estar en el cementerio solo sin familiares, sin amigos, sin nadie que te permita agarrar el puto cajón dónde va el cuerpo de tu familiar muerto. Eso es lo que decidió su gobierno, señor Massa, con la gente.

¿Sabe lo que es violento ministro Massa? Encerrar a la gente durante siete meses sin dejarla salir a trabajar; salir a caminar; verse con sus hijos; o hacer un asado.

¿Sabe lo que es violento ministro Massa?

Que el Presidente de la Nación te insulte, y diga que se terminó “la argentina de los vivos” mientras él se la pasaba de joda con Fabiola; con Stefi; con Sofi; con Caro; con Flor; y con Rochi.

Esto es violento señor Massa.

No es para nada lindo que una señora se acerque y le diga “chorro” en la cara. No es para nada lindo que un señor le pegue a su auto.

Repudiamos y condenamos la violencia.

Ahora bien...

Me parece que se está olvidando del dolor que tiene el pueblo argentino por lo violento que fue su gobierno con la gente.

¿Sabe lo que es violento ministro Massa?

Que Carlos Zannini haya dicho que se podía vacunar porque era una “personalidad” que tenía que ser “protegida por la sociedad”.

Violento, estimado señor Massa, es verlo a Ginés González García caminando por Roma como si nada.

Violento, estimado señor Massa, es que el fiscal que acusa a la Presidenta aparezca muerto de un tiro en la cabeza 4 días después de la denuncia.

Violento, estimado señor Massa, es que la vicepresidente cobre una doble pensión vitalicia de $ 4 millones mientras los jubilados se mueren de hambre y se arrastran por un bonito de porquería.

¿Sabés lo que es violento, ministro Massa?

Que Nacha Guevara cobre una indemnización de $ 12 millones por su exilio en los ‘70 mientras 25 millones de personas son pobres en Argentina.

Otra cosa... ¿en serio el kirchnerismo está preocupado ahora por la violencia?

¿Los mismos que pedían probar la pistola taser con la hija de Macri?

¿En serio el kirchnerismo está preocupado ahora por la violencia?

¿Los mismos que pedían colgar a Macri en la Plaza de Mayo?

¿En serio el kirchnerismo está preocupado ahora por la violencia?

¿Los mismos que publicaron en Twitter la escuela del hijo de Nik?