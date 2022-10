Jony Viale: “La caída”

escuchar

La caída del Führer fue inevitable, ese día en el bunker Hitler se dio cuenta. Ya no había divisiones militares, ya no había hombres disponibles, ya no había nada.

Sin hacer comparaciones odiosas... Llega un momento donde el líder autoritario se llame como se llame se da cuenta de que el ciclo político está terminado; Hitler lo vio, Mussollini lo vio, Castro lo vio, Videla lo vio, Stalin lo vio, Stroessner lo vio, Pinochet lo vio;

Ellos se enteran antes. ¿Por qué? Porque la gente ya no le responde. Cristina -sin hacer comparaciones- lo está viendo antes que nadie. Cristina sabe que empezó la caída.

Escenario balotaje 1, Macri vs. Cristina:

Macri 46,7%

Cristina 32,0%

No sabe 21,3%

Escenario balotaje 2, Larreta vs. Cristina:

Larreta 49,9%

Cristina 29,7%

No sabe 21,3%

Escenario balotaje 3, Bullrich vs. Massa:

Bullrich 40,0%

Massa 34,1%

No sabe 25,9%

En todos los escenarios de todas las encuestadoras, hoy el kirchnerismo está fuera del poder y por mucha diferencia. ¿Por qué? Te lo explico con una imagen: gente durmiendo en la puerta del banco para anotarse para cobrar un bono de $ 22.500, o de 75 dólares. ¿Cuánta gente se anotó? 514.000 personas, según la Anses. ¿Cuánta gente se va a anotar? 2 millones de personas.

¿Esto es peronismo? 2 millones de personas mendigando; 2 millones de personas rogándole al estado una limosna de u$s 75. Esa es la imagen de fin de ciclo, esa es la imagen que cristina ve para huir.

Una sociedad rota, una sociedad que reemplazó el estudio por los planes; el esfuerzo por la vagancia, el estudio por la ignorancia, el sacrificio por la pasividad, el orden por el caos.

Hoy en Argentina hay mucha gente convencida de que no conviene:

Levantarse temprano

Estudiar

Leer

Entrenar

Trabajar

Capacitarse

Superarse

Progresar

Evolucionar

Romperse el lomo

Y todo eso en algún momento explota. Cristina se queja de ese asistencialismo, pero el presupuesto en gasto social para el año 2023 es de: $12 billones. Es decir, 12 millones de millones de pesos.

Todo humo, todo verso, todo chamuyo. Cristina dice: “basta de planes”. ¿Qué hace el gobierno de Cristina? Más planes. Y ya que hablamos del presupuesto vergonzoso que se está votando justo ahora en diputados; fíjate el ajuste en Educación que promueve el ministro Massa: - $135.000 millones. Imaginate

lo que hubiera pasado si esto lo hacía un gobierno no peronista ¿Se acuerdan de Baradel sacado haciendo 62 paros contra el gobierno de Vidal? Mientras ajustan educación y salud, las cajas de La Cámpora y las cajas de Massa siguen intactas. Mientras el país se prende fuego, ellos están en la chiquita; en la rosca; en la interna, son una murga, en serio. Pero no se confundan... Lo que están haciendo es fingir demencia, ellos saben que empezó la caída.

Jony Viale