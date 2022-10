La curiosa observación de Luis Majul sobre la última entrevista que dio Máximo Kirchner: “Guarda con eso”

escuchar

Máximo Kirchner se refirió esta mañana a la crisis económica, a la alta inflación y la suba de los precios de los alimentos, pero también a las Elecciones presidenciales de 2023 en las que, según “cree”, su mamá, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, “no va a ser candidata”. Además, el jefe de La Cámpora y diputado nacional habló sobre “la autoridad” que necesita un dirigente para “ponerle el cascabel al gato”, en relación al control de precios y a la inestabilidad en la coalición de gobierno, en una crítica directa al presidente Alberto Fernández.

“Fue a un estudio de televisión por primera vez, o sea, hay un cambio ahí”, se sorprendió Luis Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM, que conduce con Débora Plager y Marina Calabró, con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio. El periodista de LN+ sostuvo además que Máximo se refirió, sugestivamente, a la industria de los biocombustibles. “Guarda con eso, guarda con los negocios de Máximo Kirchner”, observó.

La curiosa observación de Majul sobre la última entrevista de Máximo Kirchner

El hijo de la vicepresidenta brindó una entrevista televisiva al periodista Roberto Navarro donde además defendió la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa: “Él está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán”, sostuvo.

Consultado por la posible candidatura presidencial de la actual vicepresidenta y socia “mayoritaria” del Frente de Todos, Máximo sostuvo: “Cristina yo creo que no, ha hecho un gran esfuerzo, un poco como decían los hijos de Sergio [Massa]... el desgaste es muy grande en una presidencia, Cristina ha hecho el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente candidata a presidenta en 20119 y hubiera ganado”.

Máximo Kirchner con Roberto Navarro en vivo en EL DESTAPE Captura de video

“Si lo ve alguien de afuera, escuchándolo hablar de inflación y precios, parece un analista hablando de un gobierno al que no pertenece”, dijo Marina Calabró. “Tengo una mala noticia, Máximo pertenece a este gobierno. Además, cuando habla de las subas de precios, qué parcial y qué falto de verdad. Hagamos un recorrido por los precios, de los últimos diez años, este gobierno, del que él es parte, paró durante un año y medio la actividad, y nunca se preocupó por los que venden azúcar”, cuestionó Novaresio, y añadió: “Insisto: ¿cuál es el piné de gestionador y administrador que tiene Máximo Kirchner para darnos lecciones?”.

En este sentido, Plager fue todavía más allá. “En la entrevista Máximo habla del salario medido en dólares de la época de Cristina, que es algo recurrente, que es vivir del pasado. Eso ya pasó, hablemos de lo que le pasa hoy a los ciudadanos del país del gobierno que los integran”, pidió.

Máximo Kirchner contó qué estaba haciendo cuando atentaron contra Cristina Kirchner

Durante la misma entrevista, el diputado nacional indicó que estaba comiendo en la casa de unos amigos cuando lo notificaron del atentado contra su madre. “Me había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos. Ni bien llegué, a los cinco o diez minutos, me suena el teléfono. Veo que es el secretario de Cristina. Digo: ‘Lo atiendo en un ratito’. Estábamos en el medio de una charla y llamaron a otro teléfono. Y me dijeron: ‘Venite’. Y ahí habré llegado a las 10 de la noche, no me acuerdo”, narró en El Destape sobre la noche de ese 1 de septiembre, a la vez que consideró que hubo un “contexto” para que “operen este tipo de grupos” que fueron contra la vicepresidenta.

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández saluda a sus seguidores y a la prensa al salir de su casa, un día después del atentado en el barrio de Recoleta de Buenos Aires, Argentina, el viernes 2 de septiembre de 2022. (Foto AP/ Gustavo Garello)

Además, el líder de La Cámpora expresó que, en el momento en que su madre fue atacada, él no tenía custodia. “Ahora otra vez con toda esa lógica”, lamentó y contó: “Había rechazado [la seguridad] porque Bullrich la retira, va achicando la custodia de Cristina, se la retiran a mis hijos en el sur y la verdad que, ni de valiente ni no valiente, yo ya no tenía custodia desde esos días y tampoco la quise a partir de 2019″.

