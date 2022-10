El dato revelador de Luis Novaresio sobre Sergio Massa que refuerza sus intenciones como candidato presidencial: “Le ofrecieron un cargo importantísimo”

escuchar

Mientras en la más que debilitada coalición oficialista del Frente de Todos continúa el fuego cruzado acerca de quiénes serían los precandidatos presidenciales para las Elecciones de 2023, los periodistas de LN+ analizaron este martes las posibilidades reales que algunos funcionarios del Gobierno tienen para ser finalmente ungidos y postularse, con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para el máximo cargo ejecutivo.

En ese contexto, el actual ministro de Economía y fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, parece perfilarse como uno de quienes estaría listo para dar la pelea el año próximo, de acuerdo con la consideración que realizó Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró.

“Massa es el candidato, eso lo tenemos claro”, dijo Novaresio y reveló un dato que estos días pasó desapercibido: “A Sergio Massa le ofrecieron un cargo en un organismo internacional importantísimo, por su aceitado vínculo con la Casa Blanca, y declinó la propuesta”.

“¿Y el kirchnerismo apoya la candidatura presidencial de Massa?”, quiso saber Plager. “No lo creo, pero al momento de elegir un candidato, ¿a quién tenés? ¿A Wado de Pedro, a Juan Mazur, a Sergio Uñac? Uñac parecía el gran candidato, pero firmó la ley de Lemas”, respondió el conductor de LN+.

“Hasta hablan de Daniel Scioli como integrante en la fórmula con el presidente Alberto Fernández”, contó Plager. Y es que, como quedó plasmado este lunes, la interna sobre las elecciones presidenciales continúa generando encontronazos y declaraciones cruzadas dentro del oficialismo.

De hecho, después de que el diputado nacional Máximo Kirchner calificara de “extraño” que el presidente Alberto Fernández compita en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2023, el ministro de Seguridad la Nación, Aníbal Fernández, manifestó lo contrario: “No siento que sea una anomalía”.

En esa línea, el jefe de la Seguridad federal apoyó la reelección del actual mandatario el año próximo y lanzó un misil: dijo no ver una “riqueza de dirigentes” dentro del peronismo, en una clara oposición a lo que había manifestado el jefe de La Cámpora, quien había sostenido que “hay muchos gobernadores que pueden ser candidatos”.

“No siento que sea una anomalía. Si el Presidente siente que la mejor forma de dirimir las discusiones dentro del frente es una competencia, ¿por qué le va a tener miedo a competir?”, sostuvo Aníbal cuando lo consultaron por los dichos de Máximo, en Radio Con Vos.

En este contexto, Plager dijo que no tiene la información de que Massa sea el candidato a presidente avalado por el cristinismo. “Pero puedo hacer especulaciones en ese sentido: que él quiere no me caben dudas”, agregó. Sin embargo, la periodista de LN+ sostuvo: “Pienso que Cristina Kirchner va a buscar un candidato que le conserve ese núcleo duro para el liderazgo opositor, un candidato que sea de ella, y que nadie se lo quiera apropiar”.

“Tiene un problema Cristina, y el problema es la propia historia del kirchnerismo. ¿Néstor Kirchner no era el candidato que le iba a conservar los votos a Eduardo Duhalde? Y después lo traicionó”, analizó Novaresio.

