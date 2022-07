Jony Viale: “La embestida final”

Quiero arrancar con una información que hasta ahora no salió publicada en ningún diario, en ningún canal, en ninguna radio y en ninguna red social.

¿Vos recordás que el viernes pasado sobreseyeron a Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA-San Juan?

Cerca de las 3 de la tarde de ese viernes, Macri tuitea: “Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la argentina. No perdamos la fe”.

¿Qué pasó en ese momento? Cristina Kirchner tuvo un brutal ataque de nervios. ¿Qué llegó a decirle a su mano derecha, Oscar Parrilli? “Yo condenada y Macri sobreseído. ¿Te das cuenta que este tipo es un inepto de mierda?”.

Cristina Kirchner arremetió contra la Justicia en las últimas horas Captura

Imaginan ustedes a quién se refería Cuando hablaba del “inepto”. Yo les recuerdo que 2019 se firmó un pacto. ¿Cómo era el pacto? Yo te hago Presidente y vos volteás mis causas judiciales.

Parece que Fernández no pudo, no quiso o no supo cómo voltear las causas de la señora. ¿Cómo es Cristina cuando está nerviosa? Raro ver a Cristina trabarse.

Eso fue después de la muerte del fiscal Nisman. Así está ahora; nerviosa; furiosa; ansiosa; desesperada. Por eso, la decisión que tomó la señora de Kirchner es concretar la embestida final contra la justicia y contra la República.

¿Cómo se traduce la violentísima carta que escribió ayer contra la Corte Suprema?

Es una advertencia; es una amenaza; es un aviso de que va a tirar toda la carne al asador para frenar su condena.

Al mejor estilo Hebe de Bonafini. ¿Te das cuenta? Cristina y Hebe son lo mismo.

La diferencia es que Cristina lo escribe en una carta con tono intelectual; con tono académica; pero es el mismo salvajismo. Es decir, el objetivo es el mismo: asaltar la Corte Suprema. Así piensa Cristina Kirchner; Así piensa la vida el populismo; el poder judicial sobra; la división de poderes es un estorbo... Todo el poder debe estar en manos del líder. El líder está más allá de todo porque es omnipresente; omnisciente; y omnipoderoso.

Todo lo ve. Todo lo sabe. Todo lo puede.

Hablando de eso...

Te voy a mostrar a dos líderes populistas que dicen exactamente lo mismo.

Lula en Brasil; y Cristina en Argentina; Lula desafiando al juez Moro. Y Cristina diciéndole “mafioso”, “pistolero” y “extorsionador” al juez Bonadío.

Son lo mismo. Cada vez que un juez investiga la corrupción, la respuesta es calcada: los manda Clarin; los manda O’Globo. Golpe blando. Golpe suave.