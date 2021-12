Jony Viale sobre la interna de la UCR: “No son tiempos para chiquilinadas”

“Vieron que hay diferentes escuelas… El nepotismo es darle poder a un familiar, el feudalismo es darle poder a un señor feudal y a la iglesia, el capitalismo es darle poder al mercado, el presidencialismo es darle poder a un presidente, el parlamentarismo es darle poder a un parlamento, el anarquismo es no darle poder a nadie y el despotismo es darle todo el poder a un déspota”, sentenció, en el arranque de su programa +Realidad (LN+), Jony Viale.

“¿Qué hace el déspota? Cierra el congreso, cierra los medios, cierra la justicia y manda a callar al que piensa distinto”, expresó. “La pregunta entonces es: ¿se puede dialogar con un déspota? ¿Hay lugar para dialogar con una persona que te odia, que te discrimina, que te persigue, que te denigra, que te subestima, que no te considera parte del pueblo? completó.

Tras recordar la frase que dijo en su momento Santiago Cafiero, el periodista volvió a hablar a cámara. “Una de las frases que mejor representa al kirchnerismo hoy, la dijo el canciller. “Los argentinos que se manifestaron ayer no son ‘la gente’, no son ‘el pueblo’”.

Respondiendo a la declaración, Viale fue contundente. “Para mi esta frase define la esencia del kirchnerismo”. Y procedió a hacer mención a la frase que dijo el ministro de economía, Martín Guzmán, en agosto de este año: “Nosotros somos el pueblo”.

“No vas a encontrar una frase más fascista que esa. ¿Qué significa? Que todo aquel que piensa distinto no es pueblo, no es gente, no es argentino, no es ciudadano. Conclusión: O sos amigo o sos anti-pueblo, o sos parte del proyecto o no sos argentino. Entonces…¿se puede dialogar con gente que separa al mundo entre amigos y esclavos? Esto es lo que tiene que resolver urgente la oposición”, indagó el periodista.

Cruces en la UCR

Conforme fue avanzando en su exposición, Viale habló de la situación en la que un sector minoritario del radicalismo rompió y armó su propio bloque. “¿Quién es el padre de esta idea? Martín Lousteau. Hay 12 diputados nacionales que no se van del interbloque de Juntos por el Cambio pero crean su propio bloque Evolución Radical, integrado por Emiliano Yacobitti, Martín Tetaz, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer, Victoria Tejeda, Pablo Cervi, Alejandro Cacace, Danya Tavela, Marcela Antola, y Martín Berhongaray”, enumeró.

Ante esto, Viale aportó su punto de vista. “Les voy a decir algo con el mayor de los respetos. No son tiempos para chiquilinadas, no son tiempos para vanidades, no son tiempo para pendejadas, no es momento de ver quién tiene el ego más grande, no es momento de jugar a ver quién mide más o quién tira más de la cuerda. Enfrente tienen un movimiento político muy peligroso al que nunca hay que subestimar. Enfrente tienen un grupo de inmorales que no dudaron en darse la vacuna primero, ajustar a los jubilados, hacer fiestas clandestinas, insultar a la población, perseguir periodistas, liberar delincuentes, amenazar humoristas, escrachar empresarios, cobrar jubilaciones de privilegio, tirar bombas contra medios”, continuó.

Luego de usar otros ejemplos, el conductor se preguntó: “¿Les parece que es momento de disputar cargos, sillones, comisiones, puestos, oficinas y asesores? Y reflexionó: “Métanse todas esas peleas en el fondo del ego y piensen que lo que está en juego es mucho más importante que la presidencia de la comisión de relaciones exteriores. La oposición también tiene que entender el mensaje de las urnas”.