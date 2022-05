Jony Viale, sobre los dichos de Ferraresi: “Hicieron muchas cosas para ir a la cárcel”

Este lunes, en su tradicional columna política de +Realidad, Jonatan Viale se refirió a las declaraciones realizadas por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, que señaló en un discurso con partidarios kirchneristas que, si el oficialismo no ganaba en 2023, “algunos vamos a ir presos y otros a dar clases”. El periodista señaló que el funcionario resumió la suma de todos sus miedos y agregó: “Hicieron muchas cosas para ir a la cárcel”.

A continuación un extracto de la columna política de Jony Viale que puede ser apreciada completa en el video.

“El kirchnerismo blanqueó este fin de semana la suma de todos sus miedos: terminar presos. Lo dijo en un acto el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi: “Algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no, y cuando termine este Gobierno, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clases a las universidades. Otros volveremos al barro, al territorio”.

“Es lógico que tengan miedo, ministro. Hicieron muchas cosas para ir a la cárcel. Acuérdense conmigo: 1. Robaron cientos de vacunas; 2. Robaron una imprenta; 3. Robaron estancias en la Patagonia; 4. Robaron millones de dólares; 5. Robaron subsidios para trenes; 6. Robaron yates; 7. Robaron pisos de Puerto Madero”.

“Lo que usted dice, Ferraresi, es totalmente lógico: debería haber muchos funcionarios de este gobierno presos. Uno recuerda la preocupación que tenía Cristina Kirchner por este tema. Este siempre fue el gran temor de la señora de Kirchner: terminar presa”.

El gobierno de Alberto Fernández se terminó cuando se conoció la foto de la fiesta de Olivos, según Jonatan Viale (Foto: Archivo)

Con los años, todo va quedando más claro. Ella no volvió por la gente, no volvió para bajar la inflación, no volvió para que vivas mejor. No volvió para que haya más trabajo. No volvió para que tengas más seguridad. Ella volvió para no ir presa y para salvar a su banda de amigos. Nada más. Nada menos.

En algún momento hay que tomar dimensión sobre el nivel de daño que esta gente hizo. ‘Cuando termine este gobierno, algunos vamos a ir presos y otros irán a dar clases’. Me parece que todavía ni ellos son conscientes del daño que este gobierno le hizo a la gente.

Y La fiesta (de Olivos) fue la confirmación de que el kirchnerismo se cree una vanguardia iluminada con privilegios, con inmunidad, con fueros, con ventajas. La fiesta no fue un desliz, la fiesta no fue un descuido, la fiesta fue la humillación a un pueblo agredido.

Algún día van a entender que el gobierno de Alberto (Fernández) se acabó el día que se conoció esa foto. Ese día se terminó la palabra presidencial. Lo que viene ahora es un final necesario y merecido.

“Alguna vez el rey Luis XV de Francia dijo: ‘Después de mí, el diluvio’. ¿Saben qué viene ahora? El diluvio.