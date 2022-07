Jony Viale, sobre Mariana Alfonzo, la beneficiaria de un plan social que se volvió viral: “Recibe $70 mil por mes y no hace nada”

¿Cuál fue el gran anuncio del Gobierno en las últimas horas? El aguinaldo planero.

Un bono de $ 11.000 para beneficiarios del plan “potenciar trabajo”. ¿Cómo queda se liquida julio? $ 22.770 plan “potenciar trabajo” + $ 11.000 aguinaldo = $ 33.770 por planero.

Prácticamente lo mismo que lo que gana un jubilado en Argentina.

¿Cómo se llama esto?

La consagración de la Argentina planera.

Es decir...

Para el estado es lo mismo trabajar y aportar toda la vida... Que quedarte en tu casa durmiendo la siesta. O ir a cortar la calle una vez por semana…

Pensalo conmigo:

Hay una chica que se llama Mariana y tiene 34 años y hace 24 horas que está recorriendo todos los canales de televisión reivindicando los planes sociales y burlándose de la argentina trabajadora.

Me refiero a esta chica...

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

“¿Qué te importa si queremos vivir del estado o no? Bárbaro que compren los votos. Nos pagan por estar al ‘cuete’?”

Esta chica se llama Mariana Alfonzo, tiene tres hijos, no trabaja y y vive del Estado.

¿Cuánto gana?

-Cobra 3 AUH ($ 5.866 por hijo) = $ 17.598

-Plan potenciar trabajo = $ 22.770

-Plan “progresar” = $ 10.000

-Tarjeta alimentar = $ 18.000

-Subsidio a la garrafa de gas = $ 500

El total te da: $ 68.868. Casi $ 70.000 por mes.

¿Qué hace a cambio? Nada. Ella misma lo cuenta. No trabaja, no estudia, no se capacita, no hace nada. Se queda en la casa. Graba videos para TikTok. Esta chica en plena pandemia obviamente cobró el IFE. Esta chica no tiene ningún registro laboral en la AFIP. Y esta chica es el símbolo más perfecto de la Argentina kirchnerista, de la Argentina populista, de la Argentina planera.

“Laburan porque son pelotudos. Pagan la luz porque son re giles. Los boludos son ustedes”, decía en el video.

Ese besito sobrador es para el argentino que trabaja 12 o 14 horas por día para pagar la luz; para pagar el gas; para pagar la nafta; para pagar la tarjeta; para pagar el ABL; para pagar la comida.

Y obviamente para dejar la otra mitad de su sueldo en impuestos para sostener 30 millones de cheques sociales.

Ahora, la pregunta es: ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de esta Argentina planera?

¿La culpa es de mariana o la culpa es del Gobierno que lo fomenta que lo financia y que lo aprovecha políticamente? La culpa nunca es del chancho. Esta Argentina planera es funcional al populismo. Esta Argentina planera fue intencionalmente construida por el kirchnerismo.