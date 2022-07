Eduardo Feinmann arremetió contra Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral: “Le ofrecieron trabajo y dijo que no”

Eduardo Feinmann criticó en términos muy duros a Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se hizo viral con un video en la red social Kwai en el que atentaba contra la cultura del trabajo tras ironizar con que van “a seguir estando al pedo” y “a seguir teniendo hijos como conejos”. “Anduvo dando vueltas por algunos canales de televisión y en vez de llevar emprendedores y gente trabajadora, llevan vagos y planeros y los presentan como grandes personalidades. Dios mío”, se indignó el conductor del programa Alguien tiene que decirlo por radio Mitre.

Después de la viralización de su video, Alfonzo fue invitada a varios programas donde rechazó la posibilidad de acceder a un empleo formal, al argumentar que un salario de 80 mil pesos “no le conviene”, ya que unos 20 mil “irían para la niñera” de sus tres hijos.

La mujer dijo que cobra tres asignaciones Universal por Hijo (AUH), además de la Tarjeta Alimentar, el plan Progresar y programa Hogar (garrafa social), lo cual suma un total de 60 mil pesos mensuales. Sin embargo, eliminó los polémicos videos de la plataforma Kwai, porque “la llamaban mucho” y recibió muchos mensajes en las redes, según le dijo a LA NACIÓN.

“Se viralizó un video de una señora tirada en una cama haciéndose los rulitos y hablando con alguien, mandándole un mensaje a alguien sobre lo que son los planes sociales. Lo que marca a esta mujer es el pensamiento de millones de argentinos que están recibiendo planes sociales”, había dicho este martes Feinmann. “Esta es la cría del kirchnerato en Argentina. Y así hay tres generaciones”, agregó.

Alfonzo tiene 34 años y es madre de tres hijos. Es hincha de River, trabaja de administrativa en una salita del Estado y vive en su propia casa ubicada en un barrio popular del partido de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con LA NACIÓN, la “Porteña que habla”, según su usuario en la red social de videos Kwai, dijo militar por el Frente de Todos (FdT) y sostuvo que si tiene que “elegir entre ganar 55 ‘lucas’ en blanco o 50 en mi casa, prefiero ganar 50 en mi casa con los planes”.

Mariana Alfonzo defendió la cultura de "la vagancia" y fue invitada a la televisión Captura de video

En uno de los videos que se viralizaron, sostuvo: “Si tanto te jode, renunciá, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda (un plan social). A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino, porque obviamente que si no sos argentino no cobrás nada en este puto país. Pero bueno, si estás dolido y resentido por eso, hermano, hacé una cosa si no. Si sos argentino y estás laburando, como decís, juntá plata, no sé comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país. Hermano, que vos no nos hacés falta para nada a nosotros”.

Sus declaraciones generaron rechazo entre los usuarios de las redes sociales y las reacciones la llevaron a borrar los videos, pero la polémica continuó y esta mañana Feinmann volvió a cargar contra la “planera influencer”. “Un abogado le ofreció empleo para que vaya a trabajar a su estudio ahora mismo. Le ofrecieron trabajo y dijo que no, porque con los planes gana 60 mil pesos, sin laburar, dijo con una soberbia con los planes compró el celular y la tablet a los chicos”, contó Feinmann indignado.

En este sentido, el humorista Rolo Villar, acotó un chiste: “A ella le pusieron ataúd, está hecha para el eterno descanso”. “El país está dado vuelta, los valores están totalmente subvertidos”, finalizó Feinmann.