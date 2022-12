Jorge Asís aseguró que el renunciamiento de Cristina Kirchner perjudica a Mauricio Macri

escuchar

El escritor y periodista Jorge Asís se pronunció respecto del renunciamiento de Cristina Kirchner a una candidatura presidencial en 2023, tras haber sido condenada en la Causa Vialidad. Durante su paso por +Entrevistas , con Luis Novaresio, Asís explicó por qué su la no postulación es un “acierto” y cómo perjudica a Mauricio Macri .

A su juicio, que la vicepresidenta decidiera “borrarse” de la elecciones presidenciales es un “acto de inteligencia”. “Es un acierto total porque, además de asegurarse la centralidad con esa decisión, genera en el peronismo una asamblea permanente y produce un fenómeno en la oposición”, explicó.

El escritor y periodista, Jorge Asís, en +Entrevistas

En esa línea, sostuvo que la determinación de CFK “lo arrastra a [Mauricio Macri] también” y profundizó: “La base del crecimiento de Macri tiene que ver con la presencia de ella” . Consultado luego sobre la posibilidad de que la expresidenta de marcha atrás con la decisión, Asís fue tajante.

“No creo que pase. Y también me parece un acto inteligente”, opinó. Insistió además en que “la política tiene que celebrar” la ausencia de Cristina Kirchner en los próximos comicios al decir: “La continuidad tanto de él [en referencia a Mauricio Macri] como de ella para la política es atroz”.

“Los dos arrastran una carga de negatividad que hace que cualquier acuerdo básico sea absolutamente imposible”, sumó para concluir con la idea.

Las “puertas del infierno”

Asís volvió sobre la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a la vicepresidenta y catalogó lo sucedido como “un retroceso de la política”. “El político no toma conciencia de este retroceso. Pero, con la condena a la doctora, se abren las puertas del infierno”, precisó.

E indicó: “Lo que no entiende en es que, cuando se abren esas puertas del infierno, se abren para todos. Son muchos los que desde distintos ámbitos políticos intentaron purgarse con la condena a CFK y no se enteran de que caen ellos también con la decisión del tribunal” .

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo conozco a muchos políticos de primera línea con grandes fortunas que cometieron el error de unirse a la celebración”, disparó a continuación.

El futuro electoral de Mauricio Macri

Respecto del porvenir electoral de Macri, aventuró que podría no llegar a presentarse en las elecciones del 2023 a causa del “efecto arrastre de la doctora”. Junto a ello, el escritor resaltó un “error” cometido por el mismo expresidente que también lo llevaría a tener que bajarse de la contienda electoral.

“Macri quería presentarse a sí mismo como un suplente, un contendiente a las presidencia vacante del año próximo. Pero con su acción, con esa manera de ser candidato sin serlo, de hablar con un perfil altísimo y dar consejos sobre la humanidad, terminó por fortalecerse. Hizo lo contrario”, sostuvo.

El expresidente argentino Mauricio Macri

Y acotó: “Con todo eso, también produjo que se debilitaran aún más los exponentes de su propio movimiento. Y ahora tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta se disponen a enfrentarlo. A estos tipos ya nos los paras más. Y si Macri quiere ser presidente, Bullrich va a ser un problema ”.

La gran ventaja de Horacio Rodríguez Larreta sobre los demás candidatos

Asís habló también de la figura del jefe de Gobierno Porteño, sobre quién reveló tiene gran ventaja ante los demás candidatos a la presidencia: “Tiene una ventaja que no sabe explotar, que es el no conflicto. Es muy importante representar el no conflicto en una sociedad que tiene estado de alerta constante”.

“El no conflicto significa posibilidad de acuerdo”, destacó y precisó que Rodríguez Larreta busca obtener “un consenso ciudadano del 90%” para tomar decisiones. “Se le puede reír Milei y otros halcones pero si no tenes el 75% del consenso, no podes gobernar. Asi que lo veo como una alternativa a seguir a Larreta ”, cerró.

Alberto Fernández, la reelección y otras apuestas del oficialismo

Frente a la pregunta de Novaresio de si el Presidente tiene chances de acceder a un segundo mandato, el escritor aclaró en primer lugar: “Generalmente, de los tipos que pasan un mal momento, yo no me ocupo”. Hecha la aclaración, analizó: “Yo no le veo posibilidad de reelección”.

“En el peronismo, hoy todos miran a Sergio Massa”, dijo en relación a quién podría ocupar el lugar de Alberto Fernández. “Massa, sin embargo, alega tener un asunto familiar que lo tienta a dejar pasar esa posibilidad. Y, según fuentes consultadas, todavía mantiene esa postura”, develó.

Aun así, remarcó que “el mero hecho de haberse lanzado a intentar resolver los problemas de la argentina desde el Ministerio de Economía lo pone a él en otro lugar” y “si tiene suerte, es el candidato por el que van el oficialismo va a organizar y coordinar un nuevo operativo clamor”.

El ministro de Economía, Sergio Massa Santiago Filipuzzi - LA NACION

Detrás el ministro de Economía, según Asís, se posiciona también el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro: “Es un muchacho de La Cámpora que va hacia el centro y que tiene buenas relaciones. Para la doctora [Cristina Kirchner], me parece que es una alternativa atinada. Es alguien presentable, con una biografía limpia ”.

Entre los que tienen intenciones de sumarse a la carrera electoral pero no lo comunican, está además el exjefe de Gabinete Juan Manzur, dijo el escrito.

Una “tercera vía” y el fenómeno Milei

Durante los últimos tramos de la entrevista, reivindicó dos personajes político más dentro del amplio panorama comicial: Juan Schiaretti y Javier Milei. Respecto del gobernador de Córdoba, se mostró a favor de su intento por “hacer un frente sin Macri ni la doctora”. Pero lamento: “Ya es un poco tarde”.

Calificó luego a Milei como “un tipo astuto e inteligente” y puntualizó en lo que le falta para poder desatar todo su potencial electoral: “Necesita un poco de peronismo. Esto último porque los únicos que pueden llevar a cabo las ideas que el proyecta son algunos sectores de peronismo”.

Para finalizar, Asis se refirió al futuro de la Argentina y se mostró optimista. “Confío mucho en la generación de los tipos que tienen 50 años, en los pibes de La Cámpora que crecen, en los radicales que vienen de la juventud radical y están sobrepasados de fracaso de las generaciones anteriores”, cerró.

LA NACION