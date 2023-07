La advertencia de Carlos Ruckauf a Sergio Massa y por qué la oposición no debería subestimar su capacidad: “Su peor rival es Kicillof”

escuchar

El exvicepresidente Carlos Ruckauf opinó este domingo sobre las elecciones en Chubut y analizó la coyuntura política, cuando faltan dos semanas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Aquellos que están hoy en la oposición no debieran menospreciar la capacidad de Sergio Massa”, dijo.

Invitado a Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio por LN+, destacó que el ministro de Economía “ha juntado a todos los dirigentes sindicales como no se juntan por lo menos desde hace 20 años; también a los dirigentes de la provincia de Buenos Aires y a los gobernadores. Tiene sobre sus espaldas el peso de la duda colectiva sobre él, pero a la vez ha juntado a muchos grandes empresarios”. Y sostuvo que bajo ese poder, estaría en capacidad de “distorsionar el voto”.

Por esta razón, el exvicepresidente entre 1995 al 1999 envió un mensaje a la sociedad y dijo que “es importante que se comprenda que el que no vota, vota”. Según planteó, si una persona decide no concurrir a las urnas favorece a los aparatos que tienen capacidad de coacción sobre la sociedad. Y, en esa misma línea, aclaró: “Estoy hablando del poder que puede tener un aparato territorial si la gente no va a votar. La capacidad que tiene una estructura piquetera o un intendente que reparte bolsas de comida de llevar gente a la calle también la tiene para llevarla a votar”.

Durante su análisis, también el dirigente alertó sobre un sutil detalle alrededor de la campaña del precandidato de Unión por la Patria: “El peor rival que tiene Sergio Massa es [Axel] Kicillof porque ahí estará la pelea por quién es el jefe de la oposición”.

“La Cámpora está trabajando para Grabois porque quiere bajarle el precio a Massa y porque lo que le conviene al gobernador de la provincia es ganar él y que pierda Massa. Además, tiene una ventaja -que no tienen nunca los presidentes- que para gobernador votan los extranjeros. Entonces, se va a ver una diferencia a favor del candidato del oficialismo respecto a Massa”, sumó.

En ese sentido, agregó un comentario respecto a la inflación del Gobierno e insistió en no subestimar el rol de Sergio Massa, a pesar de los números de la economía argentina: “En 1989, la inflación mensual era de 170%, no el 8%, y Angeloz, el candidato del oficialismo, sacó el 37%. Los aparatos tienen mucha importancia”.

Según planteó Ruckauf, a pesar de las diferencias entre el kirchnerismo y los peronistas, él observa que en la actualidad “se han juntando”, fenómeno que considera que no debe subestimarse. Analizó que la provincia de Buenos Aires y algunas provincias del norte tienen otra dinámica respecto al resto del país. En este contexto, aún teniendo en cuenta el triunfo de la oposición en Chubut, el dirigente sostuvo que la oposición no se debe confiar. “Massa está juntando a los aparatos sindicales, a los aparatos territoriales del norte profundo y al conurbano bonaerense. Te vas a encontrar con Espinoza y sus adversarios todos trabajando para Massa. En esta elección en La Matanza va a ocurrir seguramente un intenso triunfo de Massa porque lleva la boleta los dos, los que están ahora y los que quieren venir”, concluyó.

LA NACION