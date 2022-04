“Los noto con ganas de pelear”: un periodista cruzó a Mariano Closs por su opinión sobre Boca

Augusto Cesar, cronista de F12 (ESPN) que cubre Boca Juniors, cruzó este viernes al conductor del programa Mariano Closs, quien lo cuestionó por la información que dio sobre el primer equipo que pararía el entrenador Sebastián Battaglia en el próximo compromiso del domingo ante Lanús.

“Puede venir un equipo bastante ofensivo el domingo, también...”, anticipó Cesar. “Como el otro día”, replicó Closs, y le recordó a su compañero: “Vos dijiste que no jugaba más un equipo ofensivo en Boca”, en relación al once titular que Battaglia paró frente a Always Ready.

Luego, el periodista se defendió: “Va a poner titulares, y está tratando de ver si los tres delanteros, porque le encanta (Exequiel) Zeballos, y tiene a (Sebastián) Villa por el campeonato, y siempre tiene que elegir entre uno y el otro. Tal vez, estén los dos juntos con (Darío) Benedetto desde el arranque, y para eso tenés que prescindir del enganche”.

Acto seguido, el columnista procedió a informar quiénes jugarían frente al “Granate”: “(Javier) García; (Luis) Advíncula, (Gastón) Ávila, (Marcos) Rojo, (Frank) Fabra, (Christian) Medina o Romero, Pol (Fernánez) (Juan) Ramírez; Villa, Benedetto, Zeballos”. Después, el animador le reprochó: “Es el equipo que dijiste no iba a repetir nunca en la vida en ochenta años. Bueno, (van) dos veces”.

El cruce entre Mariano Closs y el cronista de Boca por el equipo titular

Tras explicarle que dichos futbolistas disputarían el encuentro por la posibilidad que tiene Battaglia de contar en el torneo local con Villa, Augusto les dijo a sus compañeros que los advertía pendencieros. “Hoy los noto con ganas de pelear”, lanzó, a lo que Mariano replicó: “No, con ganas de ubicarte. Te estamos ubicando a lo que vos decís”.

Martín Costa, identificado con Boca, salió en defensa de su compañero y explicó por qué el “León” dispondría un once tan ofensivo. “Tiene que ver con el rival, muchachos. Si Boca mañana jugara con Racing, no juega así; si va al Monumental, no juega así; a Brasil no va a ir a jugar así”. Esteban Edul, en desacuerdo con sus colegas, les hizo una chicana. “Son todos malos, ahora...”, en relación a los equipos que debe enfrentar el conjunto xeneize.

Sobre el final del envío, el periodista informó desde Ezeiza que el técnico no terminó convencido con cómo jugó el equipo en la práctica y mañana hará otra prueba. “Lo quiere cambiar él” le dijo Edul, como si él hubiese intentado torcer la historia para no desdecirse. A dicho comentario, Augusto retrucó: “Quedate tranquilo Edul, que yo informo”. Para cerrar esta suerte de paso de comedia, entre risas, Closs miró su celular y le dijo a su compañero que sería apercibido por la empresa por su “error”. “Me están llamando de Recursos (Humanos). Pasa por recursos que acá me están escribiendo. Un abrazo”.