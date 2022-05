La bronca del padre de Solange Musse ante la multa que pagará Alberto Fernández por la fiesta en Olivos: “Debería ir a juicio”

El padre de Solange Musse, la joven que murió por un cuadro de cáncer sin poder recibir visitas de sus familiares a causa de la cuarentena estricta decretada por el Gobierno en plena pandemia de Covid, se mostró indignado por el acuerdo del pago de $3.000.000 por parte del presidente Alberto Fernández y de la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por la fiesta realizada en Olivos durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En una comunicación telefónica con Luis Novaresio en el programa Buen día Nación (LN+), Pablo Musse realizó un duro descargo y lanzó su opinión al respecto. “Me informó el abogado (que el juez aceptó el pago); esto colma el vaso. Es la burla del Presidente y de la Justicia, o injusticia, porque en la Argentina no hay Justicia. Quisiera que el juez vea el video de Solange pidiendo por sus derechos. Tengo una calentura encima, me quiero tratar de expresar pero sin faltarle el respeto a ustedes y a la audiencia”, introdujo.

La indignación de Pablo Musse por el acuerdo que aprobó el juez Milabelli

Tras ello, el conductor le preguntó qué le diría al juez Lino Milabelli, que aceptó las ofertas del Presidente y de la primera dama para cerrar la causa, si tuviera la posibilidad de mantener contacto con él. Sobre esto, expresó: “Le diría que vea todo lo que pasó en Argentina, lo que pasó con Sol y con miles de argentinos que pasamos por lo mismo. Lo del Sol fue, lamentablemente, el ícono de la pandemia. A partir de ahí empezaron a tomar conciencia de que la gente tenía que estar acompañada en sus últimos momentos”.

Con ese escenario, lanzó contundente: “Decir que Alberto Fernández va a saldar la deuda con 3 millones… Él tendría que ir a juicio como él mismo lo dijo, están las explicaciones en la Justicia. Si es así, todos ponemos plata y se terminó el problema, yo hubiera estado con Solange y no lo estuve”.

A continuación, una de las panelistas del ciclo le consultó acerca de qué sucedió con su solicitud para ser aceptado como querellante en la causa, pedido que Musse hizo con su abogado Alejandro Sarubbi Benítez el viernes pasado. En relación a esto, sostuvo: “No obtuvimos respuestas. Ya casi es un hecho que Mirabelli puso el gancho en la causa de él y a nosotros no nos informaron nada si fue aceptado o no. Por más que sea lo que sea, entiendo que vivimos en Argentina”.

Pablo Musse viajó en auto desde Neuquén a Códoba para ver a su hija con cáncer y no lo dejaron ingresar Facebook

Ante otro interrogante de Novaresio, quien le preguntó acerca de qué haría si se encuentra con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, subrayó contundente: “No me alcanzaría el vocabulario para expresarme ante a ellos dos, porque mientras se reían de Argentina, nos encerraban y no nos permitían ver a nuestros familiares, ellos estaban de fiesta”.

“Lo peor de todo es que todo eso no lo tiene en cuenta el juez. El mismo Presidente negó la fiesta de Olivos, dijo que era una fake news. Después, cuando ya era imposible desmentirlo porque estaba en todos los medios, le echó la culpa a Fabiola y también dijo: ‘Me comporté como una persona normal’. Lamentablemente es nuestro Presidente, pero a mí no me representa. Saldar esa deuda con plata... Si con esto no estallamos, no hacemos más nada, que se lleven puesta a la Argentina y nosotros lo miramos sentados. Lo de Alberto ya es una falta de respeto para todos los argentinos”, agregó.

En otra arista de la conversación, Musse declaró que toda su familia seguirá pidiendo justicia por Solange. “También tenemos otra causa en Córdoba por lo que pasó con ella, pero como siempre, la justicia investiga y no llegamos a ningún puerto”, sostuvo.

Por último, y en relación sobre si tiene pensado organizar una marcha en rechazo al acuerdo que se aprobó hoy, fue contundente: “No. Estoy en Neuquén, trabajo de manera independiente. Muchos me convocaron para ir a marchas, pero si no trabajo no como. A mí no me mantiene el estado”.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena (Archivo)

Ante del cierre, Musse comentó que viajará a Buenos Aires el próximo 27 de julio para acompañar a una madre que también perdió a su hija hace dos años. “Será en el espacio para la memoria de Plaza de Mayo. Por el momento no puedo organizar nada”, cerró y agradeció, entre lágrimas, al estudio por brindarle el espacio para hacer el descargo.