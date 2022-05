“No es verdad”: la reacción de Luis Novaresio al escuchar la defensa de Alberto Fernández sobre el Olivosgate

Tras su gira por Europa y la crítica por realizar declaraciones para los medios extranjeros, Alberto Fernández habló con el ciclo Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio con vos). En una extensa charla, se refirió a los temas más candentes que lo tienen como protagonista. Tanto Luis Novaresio como Luis Majul analizaron las palabras del Presidente durante el pase por la pantalla de LN+. Los periodistas refutaron la defensa pública que hizo sobre el Olivosgate, por el cual ofreció una suma de $1.600.000 como compensación. El escándalo se trató de una fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez que se celebró en plena cuarentena estricta en la quinta presidencial.

“El Presidente está extraviado”, expresó Novaresio en diálogo con Majul, al escuchar las declaraciones radiales que realizó Alberto Fernández por la mañana del viernes. Los periodistas destacaron que en diversas ocasiones, debió pedir que le reiteren la pregunta que le realizaba la periodista. Además, coincidieron que demostró una postura “autoritaria” en cada una de sus respuestas.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena (Archivo)

En los últimos días, el mandatario fue noticia luego de se presentase ante la Justicia y ofreciera $1.600.000 destinado al sistema de salud por haber incumplido con la cuarentena que él mismo decretó en 2020 tras la irrupción del coronavirus, cuando participó del festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, celebrado en julio de 2020.

“Esa reunión se conoció porque yo conté quiénes entraban a Olivos y no escondí nada. Recién ahí tomé conciencia de que había pasado algo que no debió haber pasado”, expresó el Presidente. Asimismo, se señaló como el primer mandatario de la historia de la democracia que asumió un error donde no hubo dolo y se presentó ante la Justicia.

Al escuchar estas palabras, Majul lo contradijo y remarcó que el accionar de Alberto Fernández fue una jugada en la que se adelantó, luego que se conocieran las imágenes de la celebración que tuvo lugar en la quinta de Olivos, que generaron un gran enojo social. En ese sentido, los periodistas coincidieron en que en ningún momento de su relato de los hechos, Fernández pidió disculpas.

Novaresio sobre Alberto Fernández

En esa línea, el conductor de Buen día Nación (LN+) indicó que Alberto Fernández se basó en falsedades para realizar su último descargo: “El cumpleaños fue el 14 de julio. Meses después lo reconoce. Al principio lo niega. En su primera declaración dice ‘el error de mi querida Fabiola’”. Visiblemente ofuscado por las palabras del mandatario, agregó: “No es verdad que él dio el nombre de las personas que entraron, fue un pedido privado que se hizo de información que responde (Julio) Vitobello, secretario General de la Presidencia de la Nación”.

En cuanto a la compensación económica que ofreció el jefe de Estado, Majul explicó que podría no ser aprobada: “Así como no le pueden imponer una probation a un funcionario público, como el Presidente, está inhibido de plantear como solución un resarcimiento”.

Alberto Fernández ofreció una suma de dinero Mauro Alfieri

En este sentido, los conductores coincidieron en que no hay una reparación acorde a la situación que vivieron miles de familias argentinas al momento de la cuarentena, en la que -por ejemplo- no pudieron despedir a sus seres queridos fallecidos.

“El 14 de julio yo estaba internado en terapia intensiva, mis hermanos también. Mi papá murió cuatro días después y yo tengo que soportar que este hombre diga que no cometió dolo y venga a ofrecer plata. Yo casi me muero”, recordó el periodista Gustavo Carabajal, también indignado por las palabras del mandatario.

Tanto Majul como Novaresio tienen sus propuestas de “reparación” que podría realizar Fernández. El conductor de 8:30 (LN+) indicó que junto a Fabiola Yañez podrían realizar una audiencia con representantes de la sociedad y que ambos pidan perdón. Por su parte, su colega indicó que podría recibir semanalmente a un familiar de una persona fallecida durante la cuarentena y que por media hora lo escuche.

“No le va a devolver la vida a nadie, pero el efecto del intento de reparación quizás suceda”, reflexionó Luis Majul sobre el dolor que atravesó la sociedad en aquel entonces.