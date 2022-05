La bronca de Luis Novaresio por las personas que no fueron censadas: “Decretaron feriado y no lo hicieron”

Luis Novaresio se enojó con el Gobierno y con el director del Indec, Marco Lavagna, después de que el funcionario dijera que el Censo 2022 tuvo “algunos huecos” y que una “porción chica” de la población no logró ser encuestada. “Decretaron feriado para que todos fueran contados y no lo hicieron”, cuestionó el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+.

Este jueves por la mañana, tras las quejas por la falta de relevamientos, los ministros del gobierno encabezados por el jefe de gabinete Juan Manzur dieron una conferencia de prensa. Allí, Marco Lavagna afirmó que “la porción que queda sin censar es muy chica” y que continúan “trabajando en coordinación con cada jurisdicción y viendo cuál es la mejor estrategia para completar la información”.

“Seguramente en el transcurso del día ya tendremos datos muy generales y luego seguirá toda la etapa de lo que es el procesamiento de la información que dará los primeros datos estimados por localidad, sexo y cantidad de personas a los 3 meses. A los ocho tendremos los primeros resultados finales y al año y medio estará la totalidad del censo procesado”, añadió Lavagna.

“Independientemente de las buenas acciones de Marco Lavagna tienen que explicar por qué no se censó un montón de gente”, dijo Luis Majul, mientras se sucedían las imágenes de la conferencia de prensa en la pantalla de LN+. “Decretaron feriado para que todos fueran contados y no lo hicieron. A esta altura del partido no se sabe cuántas personas no fueron censadas”, se indignó Novaresio.

“Y además, ¿qué tiene que ver que la India, que cerró las exportaciones de trigo, con el Censo?”, preguntó el periodista, cuando la conferencia de prensa del Gobierno, en la que también participaron el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, y el de Ciencia y Tecnología, Daniel Fimus, viró repentinamente hacia el tema de la guerra en Ucrania y la escasez global de alimentos.

“Estuvimos analizando con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el impacto que puede tener un avance científico-tecnológico que venimos trabajando entre el Conicet y la empresa Bioceres desde 2005 que acaba de dar la noticia que tanto Brasil, China, Australia y Nueva Zelanda de la aprobación en distintos niveles tanto del trigo como de la soja que tienen aplicaciones genéticas de girasol, que es resistente a la sequía y que va a generar la potencialidad enorme que tiene que ver con la producción, la exportación y la capacidad de incorporación de divisas”, apuntó Daniel Filmus.

“No pegues esos volantazos que la gente no entiende nada”, ironizó Majul sobre la manera en que el funcionario cambió abruptamente de tema en la conferencia de prensa, cuando lo que los periodistas querían saber era cómo harán para censar a las personas que faltan.

“Fratraslafra”, dijo Novaresio, como suele apodar al jefe de Gabinete, “¿me puede buscar el nexo de causalidad entre el censo y la ciencia?”, finalizó.