El fuerte cruce de Luis Novaresio con Leonardo Gorbacz, autor de la actual Ley de Salud Mental y Adicciones

Este martes, en Buen Día Nación (LN+), Luis Novaresio mantuvo una intensa discusión con el exdiputado Leonardo Gorbacz, autor de la actual Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, una norma que fue debatida el lunes, a 11 años de su sanción, en el Senado de la Nación, con la participación de Marina Charpentier, la mamá de Chano. En el intercambio de opiniones entre el exlegislador y el conductor surgió un punto específico en la elaboración de dicha norma y su relación con los Derechos Humanos, que hizo reaccionar al periodista. “Técnicamente, es un error garrafal”, aseguró Novaresio.

Luego de analizar el desgarrador testimonio de la mamá de Chano con respecto a la Ley de Salud Mental y Adicciones, el equipo de Buen día Nación se comunicó con Gorbacz, que es psicólogo y fue quien creó dicha ley, que es la 26.657. El principal planteo de Marina Charpentier como cuestionamiento a la norma es el hecho de que, en caso de una crisis, la persona adicta no puede ser llevada a internar por un familiar, sino que el propio paciente tiene que hacerlo por su voluntad, o tras la evaluación de un equipo médico.

Novaresio comenzó su diálogo con el exlegislador con la consulta acerca de si había escuchado la exposición de Charpentier, a lo que Gorbacz respondió que escuchó “fragmentos en los medios”. “¿Y qué siente, siendo el autor de esta ley?”, fue la pregunta del conductor. “Siento mucha preocupación, pero a mi juicio no tiene que ver con la aplicación de la ley, sino con fallas en el sistema”, respondió el autor de la norma y añadió: “Nos enfocamos en un debate sobre la ley cuando debiéramos enfocarnos en el Sistema de Salud Mental”.

Ante el comentario de Novaresio de que, la 26.657 “es una ley que no tiene que ver con la realidad argentina”, Gorbacz señaló primero que la norma “se votó luego de dos años de discusión en ambas cámaras”, y aseveró: “La ley no está para reflejar realidades, está para mejorarlas. Esta ley se hizo sobre un diagnóstico de un funcionamiento muy malo del Sistema de Salud Mental en la Argentina, poniendo objetivos para mejorarlo, y mejorarlo implica que haya más servicios, no menos, cosa que no ha sucedido”.

“Por eso digo que acá hay un problema de falta de implementación de la ley, no un problema creado por la propia ley”, sentenció el exdiputado, nuevamente en defensa de la norma que él creó.

“Me parece una expresión de deseo, doctor. Si usted cree que porque legisla un sistema normativo que es imposible de resolver por las razones socieconómicas del país, en realidad eso es quedarse tranquilo con lo que a usted le gusta sin mirar la realidad que le toca legislar”, le señaló Novaresio.

“Nosotros miramos la realidad -replicó Gorbacz-, la discutimos con la Organización Mundial de la Salud, con las asociaciones de usuarios, de familiares, de profesionales, con organismos de Derechos Humanos, y en base a esos análisis hicimos una ley para mejorar el sistema”.

Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, en la jornada de reflexión y debate a 11 años de la Ley de Salud Mental y Adicciones en el Senado la Nación Gerardo Viercovich

En ese momento, Novaresio tomó nota de un detalle que había dicho su entrevistado y decidió referirse a ello. “Espere, que tengo que hacer un punto y aparte”, dijo el periodista y consultó: “Perdón mi ignorancia, ¿Qué tienen que ver las organizaciones de Derechos Humanos si es un tema sanitario?”.

“Tienen mucho que ver desde el momento en que hay muchas personas en la Argentina que han muerto de manera violenta en institutos de salud mental y eso no ha sido investigado. Tiene mucho que ver desde el momento que hay personas que han sido abusadas sexualmente”, respondió el autor de la ley.

“Eso no tiene nada que ver con los Derechos Humanos”, le espetó Novaresio, que, además de periodista, es abogado. “Los derechos humanos es un concepto del avance del Estado sobre sobre las libertades individuales. No tiene nada que ver con que personas mueran en manicomios o en viejos psiquiátricos”, aseguró de modo vehemente.

“Bueno, nosotros entendemos que las personas que mueren en los manicomios de manera violenta son un problema grave de derechos humanos”, señaló, por su parte, el entrevistado.

“Está equivocado. Técnicamente es un error garrafal, doctor. Un problema severísimo, su definición me parece que es demasiado ideologizada y nada tiene que ver ni con la técnica jurídica”, expresó Novaresio.

“Estoy conversando con usted tratando de expresarle mi punto de vista y respeto lo que usted pueda decir o pensar”, contestó Gorbacz, para cerrar el tramo más conflictivo de la conversación con el conductor de Buen día Nación.