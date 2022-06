Luis Majul se refirió a la “mentira” de los Precios Cuidados: “Como el meme: ‘Emosido’ engañados”

Luis Majul criticó la nueva lista de productos del programa Precios Cuidados por considerarla irreal, después de que el Gobierno actualizara los valores con un aumento del 2,2%. “Esto no es verdad”, dijo el periodista de LN+ luego de analizar el costo del asado, que según la nueva actualización se vende a $719 el kilo.

“¿Viste la nueva lista de Precios Cuidados? Yo recuerdo el precio del kilo de asado y esto no es verdad. Como dice el meme famoso, ‘emosido’ engañados”, ironizó el conductor del noticiero 8.30 AM, que conduce junto a Débora Plager y Marina Calabró, durante el pase con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

“Quedé desmayado”, respondió Novaresio, luego de examinar la placa con los nuevos precios máximos fijados por el gobierno nacional. “El kilo de carne no baja de los 1000 pesos”, reaccionó.

“Como el meme: 'Emosido' engañados”. Luis Majul refirió a la “mentira” de los precios que se presentaron

“El asado está casi el doble de lo que figura en lista”, comentó Plager. “Ellos (por el Gobierno) habilitaron los Precios Cuidados para evitar el desabastecimiento, pero es la contracara de lo que estamos viendo, si vas al supermercado se ven góndolas muy despobladas. Es como una economía de guerra, uno pierde la dimensión, y la recupera cuando hace un viaje al exterior, cuando ves que está todo repleto de productos, acá no hay productos y son muy pocos”, añadió.

“Aparte del tuit mentiroso de la vicepresidenta de la Nación contra Miguel Braun, ¿Cuál es el plan antiinflacionario?”, preguntó Novaresio. Y Majul respondió: “No hace falta ser economista para entender que todo lo que vinieron haciendo Alberto Fernández y Cristina Kirchner desde que asumieron es inflacionario: la cuarentena eterna, la política que hace que no tengamos gasoil, los productores que no pueden transportar alimentos, esto es un verdadero desastre, y todos los días se agrava más”.

Precios irreales y piquetes, la imagen actual

En este contexto, Novaresio quiso indagar sobre cuáles son los planes del Presidente para contener los piquetes y los precios. “Que cada uno se arregle como pueda”, consideró.

Polo Obrero y trabajadores de Fate cortaron hoy el ramal Tigre mano hacia la Capital Twitter

“Lo que me impacta es que estaban los piqueteros manifestándose contra los empresarios que son los que pagan los impuestos y dan trabajo, para que ellos después repartan los planes”, dijo Plager, en relación al encuentro por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA).

“¿Por qué Sergio Berni que es el ministro de seguridad bonaerense no hace nada con los piquetes? Porque esto es competencia de él y hace rato que no hace nada”, cuestionó Novaresio. “Berni no piensa ni habla por sí mismo, Berni es Cristina Kirchner y es una herramienta de Cristina”, respondió Majul.

Y cerró: “En el Gobierno están cada vez más divorciados y alejados de la realidad, se pasan todo el día en autos oficiales y arriba de aviones, no se pagan ni el celular. ¿Cómo van a entender lo que pasa en la calle?”.