Luis Novaresio se enfureció con Eduardo Belliboni porque se comparó con las Madres de Plaza de Mayo

Luis Novaresio tuvo un fuerte cruce al aire este jueves en LN+ con el dirigente piquetero Eduardo Belliboni. En una jornada marcada por protestas y cortes en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conductor de Buen día Nación se indignó con el referente del Polo Obrero porque se comparó con las Madres de Plaza de Mayo.

Luego del pase con Luis Majul, el periodista rosarino anunció un móvil desde el Puente Pueyrredón, donde los manifestantes estaban cortando el tránsito. En pleno diálogo con Belliboni, Novaresio cuestionó su método de protesta. “¿Qué efecto concreto consiguió desde la última vez que cortó la 9 de Julio hasta el día de hoy? ¿Algo apareció? ¿Se conmovieron por algo? No, siguen haciendo la suya”, aseguró el periodista y le preguntó al dirigente piquetero: “¿Y si buscamos un método distinto para solidarizarnos los que pensamos que el país está complicado?”.

“Sí, yo le he dicho a muchos periodistas y a muchos conductores de programas, que le escuchamos propuestas”, le respondió Belliboni, y el conductor lo interrumpió: “Ya se la di a la propuesta: hagan un acampe como fue la carpa blanca de los docentes, que no jorobó al planeta, que fue desde Estela de Carlotto a Joaquín Sabina, y salió el Fondo Nacional de Incentivo Docente”, argumentó el periodista.

El dirigente dijo que ya hicieron ese tipo de manifestaciones y sostuvo que están en la calle por cosas “muy elementales: la comida y por los programas sociales que están siendo ajustados”. Para Belliboni, no tienen más alternativa que marchar: “¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando que llegue la comida a los comedores populares cuando no llega?”, le preguntó al conductor de LN+, que le respondió: “No, lo que hacen es cortar la calle y no pasa nada. Y le joroban la paciencia a la enorme mayoría de gente decente, igual que ustedes, digna, igual que ustedes, que quiere ir a laburar”.

Eduardo Belliboni en dipalogo con LN+ (Foto: Captura de video)

Belliboni se mostró en desacuerdo con esa mirada y explicó: “Yo no tenga esa visión de las protestas populares. Yo tengo la visión de que las protestas populares, en la historia, siempre han servido. Y si no, pregúntele a las Madres de Plaza de Mayo, que estaban solas y hoy están castigados los culpables”, sostuvo. Pero la comparación enfureció a Novaresio. “¡No! ¡No! Espere, espere... No me va a comparar el piquetero de hoy con Nora Cortiñas y compañía”, le dijo indignado.

“No, para nada, yo lo que digo es que la protesta popular sirve”, se excusó el dirigente. “Está bien, pero no se sientan Azucena Villaflor, no son Azucena Villaflor”, le remarcó el periodista. “No, por favor, de ninguna manera. Para mí, lo máximo que ha existido en este país, son esas extraordinarias mujeres dignas que nos enseñaron que hay que luchar”, aseveró Belliboni.

Jornada de protestas y cortes en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Captura de video)

Novaresio retrucó el argumento del dirigente piquetero y aseguró que las Madres de Plaza de Mayo “jamás se pusieron del otro lado de la gente” y “nunca cortaron una calle”. Además, señaló que en la actualidad, las referentes como Hebe de Bonafini o Estela de Carlotto están con este Gobierno.

“Ese es otro problema, yo no me voy a meter con una madre que tuvo la desgracias que tuvo”, aseguró Belliboni. “Y sé que es así, sé que están con el Gobierno y por eso no están acá”, aclaró el piquetero y reveló: “Pero muchas Madres, cuando eran más jóvenes -porque hoy son, lamentablemente, ya ancianas., estuvieron en el Puente Pueyrredón acompañándonos”.