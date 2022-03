Elba Marcovecchio dio detalles de su casamiento con Jorge Lanata: “Que nadie venga con vestido cortito porque no entra”

A un mes de dar el sí, Elba Marcovecchio adelantó algunos detalles de su casamiento con Jorge Lanata. Luego de revelar que no contrataron a nadie para que se encargue de la organización y que permitirán a los invitados usar sus celulares, le confió a Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, que será una reunión. “Una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante” , describió.

“Elba, ¿preparando el casamiento?”, la encaró el periodista. “¿Cómo estás?”, quiso saber. “Feliz”, respondió la abogada con una gran sonrisa en la cara. Cuando le preguntaron por el novio, se sinceró: “Lo lleva muy tranquilo, ¿se habrá dado cuenta que se casa?” , chicaneó. “¿Vos se lo recordás?”, retrucó el movilero. “Yo se lo recuerdo todos los días. Sí, sí”.

Sobre los preparativos, la novia contó que aún falta mucho y que no tiene wedding planner y que se encargan los dos con la gente del lugar en donde se va a celebrar la unión. “No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes” , afirmó, y luego sacó a relucir su costado cholulo: “Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner [en referencia a la hermética boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman]. Siempre soñé con ser de los Montaner...”.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se conocieron en una reunión laboral

Luego, Marcovecchio dio algunos detalles de la celebración, como el número de invitados. “Habíamos empezado con 50, algo muy íntimo, pero serán 90, puede llegar a 100. Pero es íntimo ”, confió.

Cuando Guatti preguntó si iban a pedir que no lleven celulares para cuidar la privacidad de la fiesta, “Elbita” fue contundente en su negativa: dijo que no es algo que se le pueda pedir al “señor libertad de prensa”. “No creo que haya demasiadas cuestiones. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo”, explicó.

Por último, la abogada del estudio de Burlando contó que no pensaron en ningún show musical en vivo. “Va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante. Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra ”, cerró.

De una consulta laboral al altar

La histroia de amor entre Lanata y Marcovecchio nació cuando se encontraron por un tema laboral tras haberse visto por primera vez cuando la letrada representaba a Flor de la V en una mediación que tenía con el periodista. La abogada contó hace un tiempo, en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), por aquel entonces en eltrece, que se vieron por segunda vez por un pedido suyo.

Ese encuentro fue suficiente para que surgiera el flechazo. “Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento” , remarcó. Y dijo: “Fue rarísimo, porque desde el primer día yo cancelé todo. ¿Viste que hay gente que te manda un chat? En la primera cena con Jorge cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”, confesó luego en diálogo con Intrusos.

Ya en aquel entonces, la pareja había hablado sobre la posibilidad de un casamiento inminente. Fue durante un móvil con Intrusos, cuando contaron que se iban a Uruguay a descansar, y el cronista del ciclo comenzó a indagar sobre el estado de la pareja.

“¿Cómo está la relación?” preguntó. “Fantástico, ¿yo qué te voy a decir?”, respondió la letrada. “¿Te gustaría casarte con él?”, indagó el periodista. “¿Me lo preguntás a mí?, respondió ella mientras Lanata soltaba una risa tímida. La abogada, entonces, no dudó: “Yo te contesto: sí, me gustaría”. “¿Y a vos, Jorge?” , insistió el cronista.