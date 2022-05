La dura visión de Eduardo Feinmann sobre la crisis argentina: “La gente está harta”

Este lunes, Eduardo Feinmann hizo en El noticiero de LN+ una contundente columna política en la que expresó la situación que vive, según él, “el ciudadano de a pie”, que atraviesa un momento de hartazgo por la actual situación de crisis de la Argentina y por la falta de reacción de la clase política. “El pueblo está harto de ser vejado por los políticos”, expresó el conductor.

Feinmann anticipó al comienzo del programa que iba a hacer una pequeña reflexión sobre algo que él estaba palpitando en el humor social en los últimos días. Luego, el periodista dialogó con Sonia Decker, una mujer que escribió una carta de lectores el domingo en LA NACION en la que expresaba el hartazgo que sentía, como parte de la sociedad, por la situación de incertidumbre y crisis que se vive en la Argentina hoy.

La columna de Feinmann sobre el hartazgo de la sociedad: "La gente dice basta"

La carta llevaba como título “La ira de los mansos”, y el conductor de El noticiero de LN+ consideró que expresaba en buena parte el sentir de la sociedad argentina. Por ello, luego de despedir a su invitada, Feinmann comenzó con un intenso monólogo político.

“Bueno, yo creo que hay que escuchar el viento. Hay que escuchar cómo está soplando el viento y esto es para todos, oposición y oficialismo. La gente lo dice a gritos, está harta, estamos pasando el límite, estamos a una pequeña chispa de estallar y es exactamente a lo que te lleva este Gobierno nefasto, el de Cristina (Kirchner), el de Alberto (Fernández)”, arrancó el periodista.

“La gente dice basta, está harta. Lo noto en la sociedad, lo vengo escuchando hace días. El ciudadano de a pie está sometido desde hace un par de años, desde que asumió este Gobierno, a una violencia de un bullying permanente al que lo somete el peor Gobierno de la historia. Y la verdad que ya queda muy poquito margen de tolerancia en la gente”, añadió Feinmann.

“La gente no quiere estar viviendo de esta manera, quiere un país donde el esfuerzo que haga junto a millones de personas más no se vaya por un caño y además, que no sea para beneficio de una familia corrupta que es la que gobierna el país”, aseveró.

“Cuando uno escucha a la gente... me decían este fin de semana: ‘Cuando callamos, nos tratan de borregos y cuando estallamos en ira, somos violentos’. Y me decían: ‘No, no se equivoque, no es así. Este pueblo dos veces peleó por su libertad y la tercera lo hizo por lo que le pertenece y le quitaron’ -continuó el conductor de El noticiero de LN+-. La gente lucha por la libertad y está bien que eso haga, está bien porque la libertad es uno de los bienes más preciados. La libertad, la seguridad. Cuando uno respira eso, uno se relaja, está bien, puede producir, hacer, tener relaciones”.

“La gente está harta de las castas”

A continuación, Feinmann destacó que el hartazgo social no era solo con el Gobierno. “Ese mismo pueblo está harto de ser vejado por políticos, por todos, oposición y oficialismo. Y además de ver como aquellos, como yo, o como otros periodistas, que tenemos la facilidad de tener un micrófono o una cámara, a veces toman a la gente de boluda”.

“La gente está harta de las castas, pero de todo tipo, de la política, de la mediática, de la periodística, de la empresarial, de la justicia adicta al poder, de la casta sindical”, añadió Feinmann y fue por más: “Escuchen el sonido del viento, vean hacia donde apunta el viento, sino el viento se los va a llevar puesto a todos, nos va a llevar puestos. Porque la gente, que es usted que está del otro lado, la tiene muy clara y tiene la lupa puesta sobre todos estos que he nombrado, porque el problema no es usted que está del otro lado de la pantalla, son todos estos grupos que he nombrado, ahí está el problema”.

“La gente no llega a fin de mes, los abuelos no pueden comprar los remedios que necesitan, la inseguridad y la inflación son insoportables. Todo sigue aumentando y al laburante, más grande, mas chico, gane lo que sea, no le alcanza, están ahorcados, están hasta acá”, describió el panorama el periodista y se preguntó: “¿No se dan cuenta aquellos que dirigen el país?”.

“Están hartos del oficialismo, y de la oposición, de los acuerdos políticos y también de los tibios -continuó-. He notado este fin de semana que la gente está harta de los tibios”.

“Todos tenemos que bajar un cambio, los que nombré, todos tenemos que hacer una autocrítica, me incluyo, -obviamente no me saco de ninguna manera, no participo de esa soberbia de que me las sé todas y yo no, son los demás-. Todos somos, de alguna manera, responsables del hartazgo. Acá lo que está en juego es la libertad, sin dudas. La libertad es lo que está en juego. Y y me voy a poner a laburar como laburo hace años, sigo en la misma, en luchar por la libertad. Lo voy a seguir haciendo desde este pequeñísimo lugar y desde donde esté”, expresó Feinmann.

“Yo entiendo la ira de los mansos, pero la violencia a mí no me va, no importa de qué lugar sea, y creo que a usted tampoco, porque este país vivió con mucha violencia por muchos años, con sangre regada en nuestro país durante añares, décadas, entonces violencia no, de ningún tipo, ni física de verbal y desde ningún lugar”, dijo el periodista.

Sobre el final, Feinmann retomó el diálogo que había tenido con la mujer que escribió la carta de lectores y expresó su comprensión hacia ella y hacia los demás argentinos con “bronca”. “Yo comprendo perfectamente por qué la bronca de los que luchan contra viento y marea en este país, como Sonia y su familia y comprendo perfectamente bien por qué en estos momentos están con los puños cerrados”, concluyó.