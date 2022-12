La encendida respuesta de Luis Novaresio ante las críticas por su pasión mundialista

escuchar

Este viernes, el seleccionado nacional enfrenta un partido crucial por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. La fiebre mundialista acapara toda la atención en la Argentina, que espera un resultado victorioso con la esperanza intacta.

Este viernes, en la previa del encuentro entre el Argentina y Países Bajos, por la pantalla de LN+ Luis Novaresio se mostró como un fanático más al realizar el pase cotidiano con Marina Calabró y Débora Plager vestido con la camiseta de la selección argentina. Además, envió un mensaje a todos aquellos que critican esta pasión albiceleste.

“Me sorprendió que todavía sigan discutiendo que la selección no es el país, la bandera y el Gobierno. Ya lo tengo claro, es un juego que se llama fútbol y en un país escaso de emociones poder celebrar ni lo capitaliza a Alberto ni Cristina ni nadie. Esto es una alegría mancomunada”, expresó Luis Novaresio en un claro mensaje para aquellos que lanzaron una crítica sobre quienes viven este Mundial como un emblema nacional.

En coincidencia con su colega, Débora Plager aseguró que se trata de un momento de felicidad para los argentinos, que visualiza en su barrio al momento que juega el equipo capitaneado por Lionel Messi. “Es una alegría para la gente”, aseguró.

Luis Novaresio sobre el Mundial

En la misma sintonía, el conductor de Buen día Nación (LN+) pidió no subestimar este momento. “Podemos discriminar que es un partido de fútbol y es el fenómeno cultural más importante de la Argentina. Dejémonos de hinchar”, enfatizó al subrayar que este deporte en sí no tiene su atención en otros eventos pero es el Mundial que genera gran expectativa en sus días, al hinchar fervorosamente por la selección nacional. Es por ello, que cada partido lo vive con nerviosismo.

Nuevamente, repitió que no es fanático del fútbol y es por ello que durante los partidos hace algo que “no es de futbolero”: grita en cada movimiento de los jugadores y envía mensajes de análisis a sus amigos.

Por su parte, Marina Calabró reveló que adoptó como cábala recibir un mensaje de su compañero laboral Santiago García en chat grupal que tienen de WhatsApp, durante el partido. “Si no me llega me preocupo”, aseguró.

Débora y Marina y sus cábalas

“Yo me pongo muy nerviosa. Puteo y digo cosas que no son”, indicó Débora Plager sobre su experiencia mundialista, y señaló que su pareja no está de acuerdo con estas reacciones. El divertido momento entre los periodistas tuvo su lugar para que Luis Novaresio hiciera una denuncia pública sobre el robo de su camiseta original del seleccionado, de color violeta, que es la suplente del equipo.

“Un tal Braulio Bauab me la pirateó y estoy con esto que es un nylon puro”, expresó entre risas el periodista al hablar de la camiseta “trucha” que se puso para realizar el ciclo del día y demostrar su apoyo al seleccionado nacional. Entre risas y nerviosismos propios de la jornada que determinará el camino del Mundial, los periodistas se mostraron felices y esperanzados por el avance del equipo liderado por Lionel Scaloni.

LA NACION