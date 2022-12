Mundial 2022: el llanto de un niño argentino que emocionó al Dibu Martínez y a Guido Rodríguez

escuchar

“Ya estamos en cuartos, no falta nada para que termine el Mundial y se va el más grande del mundo”, dijo José, un niño salteño de 12 años que entre lágrimas demostró su amor por el seleccionado y por Messi durante un móvil de Multivisión. Su emotivo llanto rápidamente se viralizó en redes sociales y el video no tardó en llegar al interior de la concentración argentina en Qatar y tuvo la respuesta de Emiliano “Dibu” Martínez y Guido Rodríguez, que volvió a emocionar al pequeño fan, que no deja de conmover a los argentinos.

La fiebre mundialista se siente fervientemente en la Argentina, con la ilusión intacta de conseguir la tercera Copa del Mundo de la mano del capitán Lionel Messi. La “Scaloneta” sabe emocionar al pueblo y generar una gran esperanza en post de conseguir un feliz final en el Mundial. Ahora, fue un niño que sueña con ser campeón, conmovió a todos al viralizarse en TikTok el momento de ser entrevistado.

El llanto de José

Tras la victoria ante Australia, muchos argentinos salieron a las calles a festejar el resultado y el pase a cuartos de final. Desde la plaza principal de Embarcación, Salta, José supo emocionar a todos al demostrar la gran pasión que le despierta la selección nacional. Entre lágrimas, demostró el amor por el equipo de su país. “Por Argentina, por mi país, por la Selección”, expresó el joven al momento de justificar sus lágrimas ante el cronista.

Su genuina reacción llegó al interior de la concentración argentina en Qatar. Fue el propio Dibu Martínez quien compartió el video en su cuenta de Twitter y más tarde emitió una respuesta para el niño, que por la pantalla de Multivisión le compartieron al pequeño fan. “José, querido. Acá estamos con Guido. Miramos tu video y la verdad nos encantó. Gracias por el aguante y esperamos darte la victoria el viernes, crack”, expresó el arquero titular, mientras que su compañero agregó a sus palabras el envío de un abrazo.

El video fue celebrado por el Dibu Martínez (Captura Twitter)

Nuevamente, la emoción en vivo se hizo carne en el niño apasionado por la selección. “No, me muero, me reaccionó el Dibu. Un crack literalmente. Si llega a ver esto, el viernes ganamos, sí o sí ganamos. Toda mi vida voy a guardar este video. No lo toca nadie. Muchas gracias, son cracks”, expresó al mismo momento que indicó que atesoraría el mensaje, sin dejar de lado la emoción que lo llevó a viralizarse y llenar de esperanza al pueblo, al mostrar un genuino amor por la celeste y blanca, y sobre todo por todo lo que significa el país.

El mensaje del Dibu al niño viral

“Este viernes espero la victoria”, sentenció el niño que se mostró esperanzado ante el próximo partido del seleccionado ante Países Bajos, que será una “nueva final”, tal como lo definieron los jugadores argentinos. El encuentro definirá quién pasa a semifinales en Qatar.

