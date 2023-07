La hilarante reflexión de Luis Novaresio tras las revelaciones sobre el supuesto ocultamiento de ovnis en EE.UU.: “Alberto tenía razón”

escuchar

“Yo reconozco que en mi Gobierno me ha pasado de todo; solo falta que lleguen los marcianos, después ya me pasó de todo”, decía el presidente Alberto Fernández hace solo dos días, como una manera de excusarse por los malos resultados de su gestión, que lleva adelante junto a Cristina Kirchner. Esta frase cobró un nuevo sentido después de que un exoficial de inteligencia afirmara que el gobierno de los EE.UU. tiene pruebas sobre la existencia de Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) y atesora en secreto material biológico que se correspondería con un tripulante “no humano”.

“¿Vieron que Alberto Fernández tenía razón? Solo faltaba que vengan los marcianos”, ironizó Luis Novaresio después de conocer la noticia durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 am que conduce Luis Majul con Marina Calabró por la pantalla de LN+. Su comentario hizo reír a sus compañeros que acababan de entrevistar a Andrea Pérez Simondini, una ufóloga argentina.

La editorial de Luis Majul del 27/7

Novaresio se refirió así a las excusas difundidas por la administración kirchnerista para justificar los pésimos números que arrojan los casi cuatro años del gobierno de Alberto Fernández como presidente: un relato que parte desde la pandemia de coronavirus y llega hasta la invasión de Rusia a Ucrania, pasando por la sequía del campo y las copiosas lluvias de este mes, todos argumentos para demostrar que la alta inflación, el aumento de la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo del salario, se debió no a la pésima gestión gubernamental y a las furiosas internas en el seno del oficialismo sino, como suele sugerir el mandatario, a los factores exclusivamente externos.

El mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, David Grusch, testifica ante una audiencia del Congreso sobre ovnis, el 26 de julio de 2023, en Washington. (Foto AP/Nathan Howard)

“Iba a hacer ese chiste mientras entrevistamos a la ufóloga, pero me pareció fuera de contexto”, le respondió Majul a su compañero antes de pasar a otro tema, dejando en evidencia que a él también se le vino a la cabeza la frase del Presidente.

La palabra de la ufóloga Andrea Pérez Simondini: “Estamos hablando de tecnologías no replicables”

Antes del pase entre programas, en el noticiero que conduce Majul por la pantalla de LN+, entrevistaron a la ufóloga Andrea Pérez Simondini, cofundadora del museo del Ovni en la provincia de Entre Ríos, a propósito de la noticia que recorrió el mundo según la cual el gobierno estadounidense atesora en secreto restos de una nave espacial que contendría material “biológico no humano”, el cual se correspondería con un tripulante extraterrestre.

Sobre la existencia de “material no humano” en los restos del Ovni, Simondini sostuvo que “entendemos que se trata de sus ocupantes, él (por el denunciante) no habla de extraterrestres, pero sí de ‘no humanos’... es una situación delicada, porque no está autorizado a comunicarlo”.

Y finalizó: “Estamos hablando de tecnologías no replicables y de eventos con velocidades hipersónicas, pero lo que cambió el paradigma es la capacidad de vuelo transmedio, estas naves pueden volar y salir de la atmósfera por lugares no vectorizados e ingresar en el agua”.

“Aceleró y se esfumó”: el testimonio de un exfuncionario de Inteligencia de Estados Unidos sobre los OVNIs

El testimonio del mayor retirado David Grusch ante una subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes es la más reciente incursión del Congreso de Estados Unidos en el mundo de los “fenómenos aéreos no identificados” (UAP, por sus siglas en inglés), que es el término oficial que usa el gobierno en lugar de Objeto Volador No Identificado (OVNI).

“Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados”, dijo Grusch el miércoles ante el Congreso norteamericano, pero el Pentágono negó sus afirmaciones.

El Pentágono desclasificó tres vídeos de avistamientos de ovnis

En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no descubrieron “ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”. La declaración no abordó los ovnis que no se sospecha que sean objetos extraterrestres.

Grusch dice que decidió volverse informante del gobierno después de su descubrimiento y tuvo que enfrentar represalias por hablar. Se negó a ser más específico sobre las tácticas de represalia, citando una investigación en curso. “Fue muy brutal y muy desafortunado, algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto profesional como personalmente”, dijo.

El congresista Glenn Grothman, republicano de Wisconsin, presidió la audiencia del panel y bromeó ante una audiencia repleta: “Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana”.

Con información de AP.

LA NACION