La insólita comparación que hicieron Eduardo Feinmann y Jony Viale de la Argentina con Relatos Salvajes

Este martes, en el tradicional pase en LN+ entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, ambos periodistas hicieron una irónica comparación entre la situación económica argentina y el primero de los episodios del film nacional Relatos salvajes, donde un personaje trastornado estrella el avión en el que viaja con todos los pasajeros adentro. Los conductores realizaron varias analogía entre la escena y la actualidad del país.

Feinmann y Viale hablaban de los índices negativos de la economía en la Argentina en los últimos tiempos, todos indicadores de una crisis, y el conductor de +Realidad señaló: “Alguien me decía hoy en la radio que esto le hace acordar a una parte de Relatos salvajes. La parte del avión”.

La comparación de Feinmann y Viale entre la Argentina y Relatos salvajes

“Cuando arranca la película que están los viejitos en el parque”, aportó Feinmann. “Los papás de Pasternak”, agregó Viale, en referencia al nombre del personaje interpretado por Darío Grandinetti, que en el film se mete en la cabina de un avión en vuelo lleno de pasajeros conocidos suyos para derribar la nave sobre la casa de sus propios padres.

“Los viejitos ven venir el avión de lejos y de repente ¡Pum! Se les viene encima”, acotó Feinmann. “Porque eso tiene que ver un poquito que ver con la Argentina. Mirá”, dijo Viale, y pasaron a ver la escena del filme. En ella, con el personaje encerrado en la cabina y ya con el avión en caída libre, se ve a su psiquiatra de afuera tratando de convencerlo de que no haga locuras. “Vos no tenés la culpa”, le grita.

Cuando la escena finaliza con la nave a punto de estrellarse contra los padres del personaje, los periodistas retornaron al piso, y Feinmann señaló: “Pobres los viejitos. Terrible”. “La Argentina es un poco como que alguien agarró el avión y lo está llevando así, ¿No?”, reflexionó Viale.

“Y nosotros somos los pasajeros”, ironizó Feinmann. “Nosotros somos los viejitos”, retrucó Viale. “No sé, creo que nosotros somos los que estamos adentro”.

Finalmente, el conductor de +Realidad se refirió a la figura del personaje del psiquiatra. “Me encanta el psicólogo que le dice: ‘Vos no tenés nada que ver, no tenés la culpa’”. Y entonces, el propio Feinmann, parodiando la escena, en el tono del psiquiatra, señaló: “Alberto, Alberto, vos no tenés nada que ver”.

La ocurrencia del conductor de El noticiero de LN+ provocó risas en el estudio y Viale añadió: “Alguien que le diga, alguien que lo trate bien a este hombre”. Imitando de vuelta el grito del psiquiatra, Feinmann agregó, como si le gritara al hombre del avión: “Fueron tus padres”. “Fue Cristina”, remató entonces Viale, en el mismo tono risueño.