Antonela Roccuzzo, la otra gran estrella del Balón de Oro: su look dejó a todos sin palabras

Acorde a la ocasión –una que conoce bien ya que recibió su séptimo Balón de Oro- Lionel Messi eligió lucir un smoking negro… con lentejuelas. Bien moderno, lo mismo que llevaron sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. El delantero del Paris Saint Germain y su team apostaron por pantalones de satén, camisa blanca y moño. Y, mientras los más chicos de la familia se vistieron con impecables zapatillas blancas, el delantero caminó a recibir su premio con zapatos de charol.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Ciro, Mateo y Thiago en el Theatre du Chatelet de París el 29 de noviembre de 2021.

El deslumbrante look de Antonela Roccuzzo

En la noche del Balón de Oro en París, si las miradas del mundo deportivo estuvieron sobre Lionel Messi, el gran favorito que terminó alzando el galardón, el resto en el Teatro del Châtelet se dirigió directo hacia su esposa Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo, esposa del delantero argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi, y sus hijos Ciro, Mateo y Thiago en el Theatre du Chatelet en París el 29 de noviembre de 2021.

El look de la rosarina no decepcionó. Acompañó al jugador junto a sus hijos y acaparó los flashes. Si bien hizo su entrada con un blazer negro, había más. Los hombres de la familia no dudaron en hacer un alto en la red carpet para sostenérselo y dejarla lucir mejor su deslumbrante vestido metalizado. Sin perder su sonrisa, Antonela Roccuzzo posó para la prensa.

“Que te miren como Leonel Messi mira a Antonela”, “Qué familia”, “¡Qué hermosa mujer!, se comenzó a repetir en redes sociales como Twitter. Y es que ya hace tiempo que la entrada al evento del Balón de Oro en París se convirtió en una pasarela codiciada.

“Es una noche especial para mí porque están mi mujer y mis hijos”, expresó el jugador al recibir el premio. Se lo dedicó a su Antonela que brilló con un delicado vestido plisado, largo y en dorado, una de las tendencias de la temporada. Un diseño audaz y escotado que marcó su cintura con un delicado cinto greco romano. Fiel a su estilo fresco, Roccuzzo eligió llevar el pelo suelto con ondas y unos aros colgantes como accesorio. Fue la perfecta acompañante de un ganador.