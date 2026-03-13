La insólita justificación de Lilia Lemoine al viaje de la esposa de Adorni con la comitiva: “Un error cosmético”

La diputada Lilia Lemoine se metió en medio del escándalo en el que se vio envuelto Manuel Adorni después de llevar a su esposa Bettina Angeletti junto con la comitiva argentina a Nueva York y defendió al jefe de Gabinete. Aseguró que se trató de un “error cosmético” y señaló que internacionalmente existen asuntos más importantes para tratar. Además apuntó contra el kirchnerismo y dijo que el Gobierno puso “la vara muy alta”.

En LN+, Lemoine afirmó que las declaraciones de Adorni fueron tergiversadas y explicó: “Están juntando dos temas distintos: sus cinco días en Punta del Este en un viaje privado y que haya llevado a su mujer a un viaje presidencial sin haber tenido costos para el Estado. Son dos cosas distintas y el hecho de que haya gente que las ponga juntas denota una operación mediática, como hace Pagano".

“El amigo de Adorni [Marcelo Grandio] dijo que le dio la plata para que pague, no que pagó todos los pasajes. Eso es un tema menor. Cuando él habló del decreto, dijo que los aviones no se iban a usar para cuestiones familiares y eso se sigue respetando, porque no fueron vacaciones”, continuó.

💬 "Lo que hizo Adorni puede haber sido un error cosmético"



La diputada Lilia Lemoine habló del viaje de la pareja del jefe de Gabinete en el avión presidencial, aseguró que no hubo un gasto extra del Estado y afirmó: "No hay que dejarse psicopatear por los kukas".



La parlamentaria señaló que el viaje del jefe de Gabinete fue lícito porque “no hubo un costo agregado para el Estado”, es decir, que no se utilizaron ingresos de la presidencia por la adición de Angeletti a la comitiva. “Los contribuyentes no han pagado más dinero porque se subiera la esposa de Adorni al avión”, marcó.

Acto seguido, la diputada afirmó que le sorprende que se esté hablando del viaje de Adorni con su esposa en medio de otros conflictos internacionales, como la guerra en Medio Oriente. Asimismo, cruzó al kirchnerismo por los cuestionamientos: “No se llevó a un par de gatos o prostitutas o se subió a un yate. Lo que hizo pudo haber sido un error cosmético, pero ni se acerca a lo que ha hecho la mayoría de los funcionarios kirchneristas”.

En esta línea, Lemoine subrayó que el oficialismo no debe “dejarse psicopatear por los kukas” y criticó: “Esta gente no tiene altura moral para hablar de Adorni ni nadie del Gobierno. Hay una investigación y se está demostrando transparencia”.

Este jueves, Grandio, otra de las figuras que aparecen mencionadas entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de carnaval, también dio aclaraciones llamativas sobre los viajes del funcionario.

“Estas cosas me sacan las ganas de seguir, no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política”, indicó el amigo de Adorni en LN+ y detalló que un vuelo privado “sale más barato que en un avión de Aerolíneas”. Además, precisó que el jefe de Gabinete pagó US$3600 por el traslado a Uruguay.