La UCR reunió a legisladores que acompañaron a Alfonsín en el retorno a la democracia

A menos de dos semanas del 50° aniversario del último golpe de estado, la Unión Cívica Radical (UCR) reunió esta tarde a diputados y senadores nacionales que acompañaron al expresidente Raúl Alfonsín tras la recuperación de la democracia. Los invitados recordaron su paso por el Congreso pero, ante todo, buscaron dar impulso a un partido cuya presencia parlamentaria está lejos del centenar de representantes que ostentaba en 1983.

Al término de la ceremonia, exlegisladores y referentes nacionales del espacio coincidieron en la necesidad de fortalecer la estructura nacional y profundizar las discusiones para lograr un equilibrio entre libertad, institucionalidad e igualdad de oportunidades, ejes que consideran elementales para el correcto funcionamiento de la democracia.

“Alfonsín propuso 100 años de democracia y ya vamos por 43 y gran parte es gracias al compromiso de esos radicales que ocuparon lugares importantes de decisión junto a Raúl”, sostuvo Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional. Sin mencionarlo de manera directa, el joven intendente de Venado Tuerto envió un mensaje crítico a Javier Milei, con quien su partido mantiene una relación oscilante.

“Ahora nos hablan del Congreso más reformista de la historia, acá están los diputados del Congreso más reformista, los que legislaron el cambio institucional más importante de nuestra historia”, afirmó el dirigente radical. El líder de La Libertad Avanza (LLA) suele calificar a la composición actual del Palacio Legislativo, donde cuenta con el bloque más grande en la Cámara de Diputados, como la más reformista por, entre otras cuestiones, la reciente aprobación de los proyectos de reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad.

Leonel Chiarella en el homenaje de esta tarde a los exlegisladores que acompañaron a Alfonsín tras la recuperación de la democracia Prensa UCR

Con ese mensaje crítico y el homenaje a los 16 legisladores presentes -todos galardonados con un diploma y estatuilla-, el presidente de la UCR buscó dar un nuevo impulso al proyecto de reconstrucción del partido que inició en diciembre pasado. Como en otras cumbres del partido centenario, sus invitados reivindicaron la presencia territorial y experiencia en gestión del espacio y apuntaron al rol central de su dirigencia en la preservación del sistema democrático, aunque advirtieron que “la nostalgia no puede ser una estrategia”.

“Tulio Bernasconi una vez dijo en el Congreso que el populismo es a la democracia lo que la prostitución al amor y esa patología exige que empecemos a darnos cuenta dónde tiene que estar enfocada nuestra fuerza”, planteó el exlegislador Jesús Rodríguez, que cuestionó el hiperpresidencialismo, la fragmentación y polarización del sistema partidario y llamó a revertir esas prácticas.

“Así como no hay partidos políticos sin democracia, tampoco hay democracia sin partidos políticos y ese es nuestro principal desafío: ser un partido tolerante, que reconoce la diversidad de opiniones en el medio de una crisis. Somos capaces de fortalecer ese partido y abrirlo a la sociedad”, continuó.

Reunión de la UCR para homenajear a exlegisladores que asumieron en 1983 y darle un nuevo impulso al proyecto de reconstrucción del partido tras el revés electoral del año pasado

La UCR viene de enfrentar un fuerte revés en las últimas elecciones nacionales, cuando no logró consensuar una estrategia común a nivel nacional y terminó dividido entre dirigentes que sellaron un acuerdo con el oficialismo nacional y otros sectores que prefirieron cerrarse sobre un perfil fuertemente opositor. Hoy, esas diferencias continúan vigentes en el Congreso y mantienen la representación del Congreso fragmentada.

A las internas, se suma una merma en su representación parlamentaria, que dista mucho de aquella que lograron alcanzar en los albores de la democracia, cuando llegaron a tener 129 diputados propios. Hoy, el bloque que lleva su nombre apenas cuenta con seis integrantes. Otros dirigentes como Martín Lousteau o María Coletta, en cambio, engrosan las filas del interbloque Provincias Unidas.

“Para nosotros es muy importante dar muestras de que todas las generaciones seguimos trabajando para tener un radicalismo activo con presencia y que tiene un desarrollo territorial muy importante, pero que necesitamos trabajar en unidad para convertirnos en alternativa”, sostuvo la exlegisladora porteña Inés Parry a LA NACION. Apuntó contra lo que considera una “vulneración de derechos” y el “muy poco apego al control” del gobierno de Milei que -estima- redunda en una baja calidad democrática y fallas en la provisión de servicios y políticas desde el Estado.

La exlegisladora porteña de la UCR, Inés Parry, participó de la ceremonia organizada por Chiarella X (exTwitter)

La dirigente también confirmó la participación de la UCR en actividades conmemorativas del último golpe de estado. El 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura militar. “Históricamente participamos de la marcha. Cuando tiene tintes violentos es algo con lo que no comulgamos, pero veremos que sucede”, sostuvo.

Al igual que Parry, la dirigente estudiantil y excandidata a diputada nacional Piera Fernández también destacó la importancia de fortalecer el partido y de seguir defendiendo sus banderas históricas. Buscó desmarcarse de algunos dirigentes de su partido que ponen énfasis en el carácter liberal del espacio, con guiños a la administración nacional, y destacó la necesidad de abogar por mayor “justicia social”.

“La principal [deuda] es tener una democracia que garantice también la justicia social. Las desigualdades profundas que tiene hoy la Argentina nos tienen que doler y, a partir de ahí, hablar de otras batallas como la gran deuda educativa que tenemos”, expresó a LA NACION.

Piera Fernández, excandidata a diputada nacional junto a Martín Lousteau por el frente Ciudadanos Unidos, destacó la necesidad de seguir trabajando por una mayor justicia social Prensa Martín Lousteau

En esa misma línea se manifestó la vicepresidenta de la UCR, Inés Brizuela y Doria, quien llamó a trabajar para alcanzar una mayor igualdad en el país, así como también lo hizo el exlegislador nacional Marcelo Stubrin. “Lo que parecía más difícil se consiguió más rápido”, sostuvo el dirigente alfonsinista en referencia a la continuidad del régimen democrático: “Lo que parecía más fácil no se consiguió nunca. Chile y Uruguay han sacado porcentajes tremendos de la pobreza y la Argentina ha fabricado pobres”.

Y continuó: “Lo que parecía la maldición argentina de golpes militares, dictaduras y violaciones de derechos humanos, que parecía imposible [de solucionar] se consiguió enseguida y una economía razonable y productiva todavía está pendiente”. Si bien reconoce que han habido “retrocesos conceptuales” respecto de la democracia tras la llegada de Milei a Casa Rosada, no ve -al igual que el actor y referente radical Luis Brandoni, que también se presentó esta tarde- riesgos autoritarios en la práctica, al menos en el corto plazo.