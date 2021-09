La ironía de Jony Viale con las nuevas medidas del Gobierno: “Se acabó la pandemia en un día”

El editorial de Jony Viale en +Realidad (LN+) arrancó con un recuerdo de los años 2007, 2010 y 2014 cuando el INDEC publicaba los índices de inflación que lejos estaban de ser reales. “¿Quién aparecía para creerle al INDEC? El especialista en barro, Aníbal Fernández, llegó a decir que Argentina tenía menos pobres que Alemania, Noruega, Finlandia y Dinamarca”, expresó.

El siguiente en la lista fue Axel Kicillof cuando, también en épocas del gobierno cristinista decía que no medía el número de pobreza porque era “estigmatizante”. “No había inflación, desocupación, pobreza, indigencia e inseguridad porque no se medía. Si no se mide, no existe. Lo mismo están haciendo ahora con el coronavirus”, remarcó Viale.

La baja de contagios está acompañada de una polémica. “Estuvieron varios días sin informar la cantidad de testeos diarios. El kirchnerismo hace eso con los datos, rompe el termómetro cuando no le gusta la realidad”, expresó. “¿Qué tenían que hacer? Abrir todo para dar vuelta las elecciones. Chau barbijo, chau cuarentena, vuelta del fútbol y de los boliches. Para hacer eso misteriosamente el Covid desapareció. Una derrota electoral es más efectiva que la Sputnik, la Pfizer, Astrazeneca, Moderna y la que la Sinopharm”, añadió. “Se acabó la pandemia en un día y valoran la libertad... ¿son Milei?”, ironizó.

Manotazos de ahogado. El editorial de Jonatan Viale.

Al recordar el 2020 y las rígidas restricciones, Viale criticó aquella medida y volvió a analizar los hechos actuales. “La cuarentena fue un instrumento esencialmente político, la prolongaron mientras las encuestas respondían. Derrotados ampliamente en las primarias por la oposición, vuelan todas las restricciones. Son de manual”, puntualizó.

Su descargo continuó. Las nuevas medidas económicas, el pedido de “la suma del poder público a través de súper-poderes” y la entrega de termotanques y cocinas en General Rodríguez tras la aplastante derrota en el distrito también formaron parte de su exposición. “Dejen de intentar comprar a la gente con un calefón, lavarropas o una heladera. Dejen de pensar que la sociedad argentina entrega su dignidad por un par de zapatillas”, criticó.

“Ya nadie se conforma con un electrodoméstico, la gente cambió el chip ¿Qué están pidiendo? Trabajo, estudio, esfuerzo, sacrificio y dignidad. Si continúan por este camino desesperado van a seguir perdiendo votos”, explicó Viale. Números en mano, repaso electoral y cambio de gabinete fueron datos previos al cierre del editorial. El audio de Fernanda Vallejos también fue de la partida y el periodista cerró indicando que todos estos cambios y anuncios no son más que “verdaderos manotazos de ahogado”.