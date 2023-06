La dura crítica de Luis Novaresio contra las autoridades por los incidentes en Jujuy: “Falta de profesionalismo”

escuchar

Jujuy se volvió el escenario de una caliente situación que involucra a manifestantes y a efectivos de la policía. Este martes, desde las 11.30, en el contexto de la jura de la reforma parcial de la Carta Magna de la provincia, impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, un grupo de manifestantes se concentraron afuera de la Legislatura y se enfrentaron a la policía a los piedrazos. Durante su programa en LN+, Buen día Nación, Luis Novaresio observó las imágenes y lanzó una fuerte crítica contra el accionar de las autoridades.

Los manifestantes se enfrentaron con la policía en la Legislatura jujeña Captura

En las imágenes se pudo ver el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que se pronunciaban en contra de la reforma constitucional provincial. Entre ambas partes se lanzaban piedras y, precisamente, Luis Novaresio reparó en la escena y cuestionó: “¿Estoy viendo bien o la policía devuelve las piedras que les son arrojadas por los manifestantes?”.

Precisamente, desde la mesa, el periodista Gustavo Carabajal le comentó que efectivamente estaba en lo correcto: “La policía reprime con las mismas piedras que les tiran los manifestantes”. Indignado por la situación, Novaresio analizó el escenario de la situación que acontecía afuera de la Legislatura jujeña y sostuvo: “Hay un tremendo cordón policial y una manifestación que no es tampoco tan numerosa, no se ve una cantidad de gente no manejable”.

La crítica de Luis Novaresio tras el ingreso de manifestantes a la legislatura de Jujuy: "Falta de profesionalismo"

Una vez más, el periodista expresó su indignación ante el accionar policial que tomaba las mismas piedras que recibía y las arrojaba hacia los manifestantes y lanzó una dura crítica: “Me parece una falta de profesionalismo, pero impactante. Acaba de decir nuestro compañero que está allí en Jujuy, que arrojaron gases lacrimógenos y no tuvieron en cuenta de que el viento estaba en contra, por lo cual le fue a la policía”. Asimismo, cuestionó la mala preparación y la “poca prevención” que tuvieron ante la situación.

En Jujuy, la policía arrojó piedras a los manifestantes (Foto: Captura)

Los manifestantes se enfrentan a la policía de Jujuy en la Legislatura por la reforma constitucional

Este martes se realizó la aprobación y la jura de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy. La misma, que fue impulsada por el gobierno de Gerardo Morales, generó dudas sobre los distintos puntos que sumaba o modificaba.

Mientras el gobernador encabezaba el acto, los manifestantes se concentraron fuera de la Legislatura para repudiar la reforma constitucional e iniciaron una protesta. Así, se produjo una violenta situación con la policía: los manifestantes les arrojaban piedras y los efectivos las tomaban y se las devolvían.

Incidentes en la legislatura de Jujuy Captura

En diálogo con LA NACION, un convencional del PJ comentó que tanto el gobernador, como los miembros del Poder Judicial y 39 de los 48 convencionales constituyentes, salieron a tiempo de la Legislatura. Los manifestantes tiraron las vallas perimetrales, ingresaron al edificio e incendiaron una oficina. Si bien las autoridades policiales intervinieron, todo parecería indicar que el conflicto no estaría próximo a resolverse.

