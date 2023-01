La respuesta de Daniel Scioli cuando Novaresio le preguntó sobre la posibilidad de tener una moneda común con Brasil

escuchar

El embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, conversó este mediodía con Luis Novaresio y el equipo de Buen día Nación, de LN+ y aseguró que “se está trabajando” con el país vecino para llegar a un “acuerdo muy amplio” que incluya una moneda común entre ambas naciones. Además, al ser consultado sobre si sería precandidato a presidente, el exgobernador bonaerense respondió: “Estoy preparado para lo que sea”.

Scioli habló con LN+ a raíz de los hechos golpistas que sucedieron en Brasilia el domingo pasado, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron de modo violento la Casa de Gobierno, el parlamento y la sede del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. El embajador argentino señaló lo sucedido como “un hecho gravísimo, sin precedentes en el que se atacó salvajemente los tres edificios pilares del estado de derecho”.

Daniel Scioli habló sobre la posibilidad de tener una moneda común con Brasil: “Estamos trabajando en este gran acuerdo”

Más adelante, Luis Novaresio consultó a su invitado, que hablaba desde Brasil, sobre un tema de integración económica entre los dos países del que ya se habla desde 2019. En este sentido, el conductor de Buen día Nación quiso saber: “¿Hay alguna chance del anuncio de una moneda común con Brasil?”.

“Se va a anunciar un camino que, a mediano y largo plazo, porque esto hay que armonizarlo con los demás países de la región, que es el tema de la moneda común”, respondió el hombre de la embajada argentina en Brasil, que enseguida aclaró: “No es moneda única, porque cada país mantiene su soberanía monetaria”.

Daniel Scioli y el nuevo Ministro de Economía de Brasil Fernando Haddad @danielscioli

Más adelante, Scioli señaló que ese objetivo de integración monetaria “es un gran anhelo de Lula en su momento” y añadió: “Ahora, con la llegada de Fernando Haddad como ministro de Economía, el tema se está conversando con el ministro de Economía (de la Argentina), Sergio Massa, para definir una agenda financiera en la cual uno de los puntos es este tema”.

Luego, Scioli aseveró que el acuerdo era “muy amplio” y que incluye proyectos de infraestructura, integración, ciencia, tecnología, cultura, educación. “Yo lo dije con sentido común y pragmático que toda esta armonía personal, política e ideológica se vea traducida en cosas concretas”, remató el ex vicepresidente argentino.

“Estamos trabajando en este acuerdo que se viene y que va a movilizar mucho más el flujo comercial, cultural, turístico, de obras e infraestructura”, concluyó, en relación a este tema.

“Peso-real”: antecedentes del proyecto de la moneda común

La idea de una moneda común entre ambos países integrantes del Mercosur comenzó a tener una presencia pública en 2019 cuando el entonces presidente argentino Mauricio Macri negoció con su par brasileño, Jair Bolsonaro, la creación de un valor común llamado ‘peso-real’. Nicolás Dujovne, ministro de economía de Cambiemos, viajó muchas veces a tierras brasileñas para concretar la idea.

En 2019, el exministro de economía Nicolás Dujovne trabajó por el proyecto de la moneda única con Brasil, el "peso-real"

“Empezamos a hablar hace algunos meses y por ahora es una idea que compartimos. Compartimos la visión de que la Argentina y Brasil tienen que integrarse más, abrir más sus economías, entre nosotros y al resto del mundo”, decía Dujovne, en junio de 2019, a Radio Mitre, y añadía: “Como parte de ese proceso de integración política y económica [con Brasil], converger una moneda común sería una manera de promover una mayor estabilidad y un mayor comercio entre ambos países”.

Si bien entonces la idea no prosperó, Lula se interesa en el proyecto desde 2022. El actual presidente brasileño sugirió en su momento crear una moneda para toda la región y dejar de depender del dólar. En un sentido similar, el diputado radical Martín Tetaz propuso una convertibilidad con el real brasileño.

¿Scioli precandidato a presidente?

Sobre el final de la entrevista, Novaresio le hizo al embajador argentino una pregunta a quemarropa: “¿Sos precandidato a presidente, Daniel?”. Con mucha tranquilidad, Scioli respondió: “Yo estoy preparado con mi experiencia para lo que sea, Luis”.

Daniel Scioli responde si va a ser precandidato a presidente

“No puedo perder de vista que en 2015, planteándole a los argentinos un camino que era la agenda de desarrollo saqué el 49 por ciento de los votos -continuó-. Hoy nos reencontramos con mucha más experiencia, madurez, incorporando una agenda más moderna que me ha permitido esta responsabilidad acá en Brasil, buscando reinventarme. Esto es apasionante, siempre en la vida me ha ocurrido, desde que tuve la desgracia personal cuando perdí mi brazo, siempre me tocó ese desafío”.

Sin embargo, sobre el final de la nota, el embajador hizo una última aclaración: “Ahora, hoy mi responsabilidad está acá”.

