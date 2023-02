La reacción de Eduardo Feinmann al escuchar la canción del campamento Anti Capitalista: “Me encantó”

escuchar

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi llevaron a cabo el habitual Pase 2023 en la apertura de una nueva semana. Y fue ahí que el conductor de El Noticiero de LN+ quedó atónito por los cánticos que se entonaron en el campamento Anti Capitalista que organizó la agrupación de Izquierda Ya Basta, en especial con una frase peculiar sobre el final del tema. “Me encantó”, dijo con su habitual ironía para luego dar pie a un breve análisis del mismo.

Feinmann destacó dos datos del campamento Anti Capitalista: "me encantó"

“Acá estamos. Entre el campamento Anti Capitalista y lo que gana un diputado de la provincia de Buenos Aires”, comenzó Rossi. En referencia al primer tema que nombró el conductor de Hora 17, Feinmann destacó: “Vos sabés que me impresionó porque creo que la última frase es: ‘No vamo’ a laburar’”. Y sumó: “De laburar ni hablamos”.

“Otra cosa”, agregó Feinmann y continuó: “Los que estaban allí en el campamento, muchos de ellos, formaron parte del día que arrojaron 14 toneladas de piedras al Congreso. ¿Te acordás?”. Así, hizo referencia a los ataques del 14 de diciembre de 2017, en medio de la reforma previsional. Luego de una pequeña observación, el conductor de El Noticiero insistió: “Pero me asombró eso de la última frase de ‘Muchaches no vamo’ a laburar’”. Acto seguido, Rossi lo invitó a ver el archivo del video y su colega asintió: “Ponelo porque me encantó”.

Luego de compartir en vivo un fragmento del cántico de la agrupación Ya Basta que entonaron en medio del campamento Anti Capitalista, tanto Feinmann como Rossi desmembraron parte de la letra y la analizaron. “Ah, pará dicen: ‘Los fachos no van a laburar’. Mirá vos, para bancar a los que no laburan”, dijo el conductor de El Noticiero. “Nosotros de campamento y los fachos a laburar… Pero mirá”, expresó Rossi. En tanto, su colega cerró: “Claro, ellos no van a laburar, que vayan los pelotu…”.

