La reacción de Eduardo Feinmann al ver el discurso de Alberto Fernández en el G7: “¿Les va a dar cátedra?”

Este lunes, en el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en LN+, ambos se refirieron a la presencia de Alberto Fernández en la reunión del G7, en Alemania. Al respecto, el primero de los periodistas subrayó, con picardía, que el Presidente “estuvo con los capos del mundo y tiene fotos con todos”.

Así, al inicio del encuentro entre ambos conductores, Rossi aseveró: “Fernández estuvo con los capos del mundo y tiene foto con todos para el álbum de figuritas, es el number one, récord”. Acto seguido, Feinmann se sumó con un análisis de lo dicho por el mandatario: “Qué increíble que en su discurso de cuatro minutos, porque no se podía hablar más que eso, le dijo a las potencias que hay que terminar con la pobreza. ¡No puede terminar con la pobreza acá y les va a dar cátedra a los líderes del mundo! Se debe creer que los líderes del mundo no deben saber. Deben pensar: ‘Che, en tu país hay 50% de pobres y nos venís a decirnos a nosotros’”.

Para seguir con la línea irónica, Rossi le señaló a Feinmann que Alberto Fernández se sentó junto al primer ministro británico, Boris Johnson. “Se sentaron juntos los dos fiesteros”, señaló el conductor de LN+, en referencia a que ambos mandatarios fueron sorprendidos, durante la parte más estricta de la cuarentena de cada país, a la cabeza de reuniones clandestina. Luego, agregó: “Es muy patético, si la Argentina no tuviera este nivel de crisis... porque los británicos se dan el lujo de tener un primer ministro un poco payasesco, pero no les jode la vida, si lo hace, lo someten al Parlamento”.

Ante eso, Feinmann siguió: “Por la fiestita lo sometieron al Parlamento; nuestro Presidente lo arregló con guita”.

Suba del dólar

Otro tema que se metió en el pase fue el salto que pegó el dólar blue, durante una jornada marcada por anuncios para restringir la salida de divisas a través de las importaciones. “Las medidas de hoy son de Cristina, son lo que ladró cristina en YPF”, aseguró Feinmann, tras un largo análisis de Rossi.

Luego, completó: “Carlos Melconián le dijo a la vicepresidenta que no le queda otra salida que un ajuste clásico. Igual que como lo hizo (Juan Carlos) Fábrega, expresidente del Banco Central. Igual. Y que no le queda otra que aumentar las tarifas sin segmentación y recortar los subsidios. Si no, vas a la piña”.