La reacción de Luis Majul después de que Juan Pablo Zanotto reveló lo que hace detrás de cámara: “No corresponde”

Luis Majul y su tocayo Luis Novaresio protagonizan de lunes a viernes divertidos intercambios durante el pase de sus programas, el noticiero 8.30 AM y Buen día Nación. Pero este miércoles, después de que analizaran las últimas novedades vinculadas a la política, economía y actualidad junto a Débora Plager y Marina Calabró, compañeras de ciclo del también presentador de La Cornisa, se vivió un momento divertido en el que los periodistas hablaron sobre la presunta molestia que siente uno de ellos por ser imitado frecuentemente en el programa del otro.

“Me entregaron una queja formal porque dicen que usted estaría como molesto por ciertos homenajes que le tributan algunos integrantes de ambos programas”, le dijo Novaresio a Majul, entre risas, en los minutos finales del pase de programas, pasadas las 10 de la mañana. Sin comprender del todo a su colega, el conductor de 8:30, preguntó a qué estaba refiriendo y allí le explicaron que hablaban de las imitaciones que Juan Pablo Zanotto hace de su persona.

Los periodistas estallaron en risa ante la imitación a Luis Majul (Captura video)

Tal como lo demostró al revelar su talento desconocido, Zanotto estudió al detalle los gestos, movimientos y tonos de voz de Luis Majul para poder recrear sus reacciones y hace reír a diario a sus compañeros de equipo con divertidas imitaciones. Sin embargo, esto no le caería en gracia al imitado. “No corresponde y menos a esta hora en un noticiero. No lo hagas, no te tientes”, sostuvo el conductor. Lejos de hacerle caso, su colega rememoró el acting de Zanotto de este miércoles por la mañana.

Esa situación no terminó en aquel entonces, sino que el periodista al frente de Buen Día Nación pidió que Zanotto hiciera su gracia en vivo, frente a todos los presentes. Ante esto, Majul propuso que solo permitiría ser imitado si su colega especialista en policiales, Gustavo Carabajal, mostraba su serio rostro frente a cámara y evitaba reírse. De inmediato, todos accedieron a armar la graciosa escena.

Pase Majul - Novaresio

“Hay una versión más enriquecida. Es el detrás de cámara”, señaló Juan Pablo Zanotto y de inmediato sus compañeros le dieron pie para que demostrara su talento actoral. “Juan Pablo entregá, dale, más ritmo”, dijo el periodista mientras simulaba el tono de voz y los gestos característicos de su colega, como lo es el rápido movimiento de sus manos. De inmediato, los aplausos invadieron el estudio y tanto Novaresio como Marina Calabró y Débora Plager estallaron de risa, y validaron la representación al decir que así es como se comporta Majul.

Juan Pablo Zanotto imita a Luis Majul en vivo (Captura video)

“¿Pero funciona o no funciona?”, refutó Luis Majul en referencia a los pedidos que le hace a los miembros de su equipo con el fin de buscar una fluidez en la transmisión de la información. Asimismo, indicó que quien oficia como su imitador se caracteriza por hacer informes extensos, y lo chicaneó: “Es como una radio vieja”. A pesar de esta crítica, Zanotto continuó con su performance y generó aún más risas en vivo.

Sin embargo, en el estudio había una persona que no se reía: Luis Majul. “¿Se están divirtiendo mucho?¿Hay otra víctima”, le preguntó a su compañeros y, seguido, pidió que las cámaras mostraran a Gustavo Carabajal, que continuaba con el reto de mantenerse serio. Luego de realizarle un gracioso interrogatorio a Carabajal, con un claro objetivo de hacerlo reír (algo que no logró), Majul dio por finalizado el pase: “Este show ha terminado”, señaló.