Día 49 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 17 de abril en su 49° día de guerra, en el marco de fuertes tensiones. Donald Trump anunció un cese al fuego entre Israel y Líbano, mientras que Kristalina Georgieva, titular del FMI, dijo que pueden venir “tiempos difíciles” para la economía global si se prolonga el asedio sobre Teherán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump anuncia un alto el fuego entre el Líbano e Israel.

Kristalina Georgieva sostuvo que pueden venir “tiempos difíciles” si se prolonga el conflicto en Medio Oriente.

sostuvo que pueden venir “tiempos difíciles” si se prolonga el conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo.

Funcionarios de Rusia y de China se reúnen para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente.

para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente. Trump sugirió que un acuerdo con Irán está cerca.

Trump: "La guerra en Irán está yendo de maravilla". Manuel Balce Ceneta - AP

Otros hechos de importancia

Trump: “La guerra en Irán está yendo de maravilla”.

El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.

En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Funcionarios de Rusia y de China se reúnen para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente Sha Dati - XinHua