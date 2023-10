escuchar

El sábado por la tarde, se vivió una peculiar situación en Lomas de Zamora, cuando un grupo de vecinos opositores al Gobierno circularon a bordo de “un yate” improvisado en cartón y terminaron envueltos en un importante operativo policial. Hubo insultos, corridas y forcejeos entre los vecinos y los efectivos de las fuerzas de seguridad bonaerenses, lo que llevó a que esta broma cobrara aún más relevancia. Al ver estas imágenes, Luis Novaresio reaccionó con incredulidad y apuntó contra Sergio Berni: “Qué caraduras”.

El tema se debatió este lunes, en el pase de programas matutinos de LN+, entre Luis Majul, quien conoce 8 AM, y Novaresio, a cargo de Buen día Nación. Al ver el gran despliegue policial en las calles de Lomas, el segundo opinó: “Qué caraduras que son. Conté 12 policías de la provincia de Buenos Aires, donde te matan diariamente y además te roban los celulares”. Con este comentario, el periodista rosarino no ocultó su fastidio por la reacción de las fuerzas de seguridad, la cual consideró insólita.

En consonancia con su mirada, Majul siguió en la misma línea y criticó duramente al cuerpo policial que se hizo presente en Lomas de Zamora: “Te matan por un celular y ahí no los encontrás nunca, llegan dos días después. Se ve que el poder político pegó un llamadito...”, sentenció.

En esta línea, Novaresio agregó: “De verdad ministro (Sergio) Berni... mandar diez patrulleros para un bote de cartón que apenas parodia una realidad mucho más cara. Ahora yo digo, ningún político vuelve a la casa y un familiar, de bien, le dice ‘che no daba gordo mandar tantos patrulleros’. Fíjate la notoriedad que le dan al tema”.

Cabe destacar que en las PASO del 13 de agosto, Unión por la Patria, con Insaurralde en la boleta y Federico Otermín al frente de la misma, obtuvo el 43% de los votos, contra el 28 de Guillermo Viñuales de JxC y el 22,4 de Antonio Volpini, candidato de la Libertad Avanza. Con este nuevo panorama que se abrió, se espera a ver cómo impactará el “yategate” en la decisión de los lomenses.

Luis Novaresio cargó duramente contra Javier Milei y Sergio Massa

En días anteriores, Luis Novaresio también participó del pase en LN+ y dejó varios conceptos acerca de dos de los candidatos presidenciales que compiten en los comicios del 22 de octubre. El periodista apuntó contra las actitudes de Javier Milei y Sergio Massa, por sus posturas en los últimos días de la campaña electoral.

Para empezar, ante la atenta mirada de sus colegas, Novaresio apuntó duramente contra el actual ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria: “Ministro, yo sé que le gusta la suma del poder público, pero usted no puede meter en cana a los que venden dólares, ni puede pedirles un psicotécnico a los candidatos, porque hay una cosita que se llama Constitución, que dice cuáles son las condiciones necesarias para ser presidente de la Nación”, dijo el periodista.

Por último, se refirió a Milei, quien tuvo una actitud llamativa contra la prensa en una conferencia de prensa: “Me trajo un recuerdo hermoso de la profesora Santoro, mi maestra de inglés. Ella me puso 24 amonestaciones por hablar en clase y Milei me hizo acordar a ella. Javier, bajemos la intolerancia un poquito, están laburando los chicos ahí”, cerró.