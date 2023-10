escuchar

En el primer cara a cara con periodistas que realizaron los principales candidatos de la Libertad Avanza en toda la campaña electoral, Javier Milei y Ramiro Marra brindaron una controvertida conferencia de prensa tras la denuncia por “intimidación pública” que realizó el presidente Alberto Fernández contra el candidato presidencial libertario.

El clima no fue precisamente armonioso: el ganador de las elecciones primarias se enojó con un movilero de radio al que calificó de “grosero”; y el candidato a jefe de gobierno porteño se molestó con otro periodista cuando le recordaron su pasado cercano al exministro Roberto Lavagna.

La tensión durante ese intercambio con periodistas motivó un comentario de Luis Novaresio, quien fue muy crítico no solo con los candidatos autoproclamados anarcocapitalistas, a quienes les pidió que bajen “la intolerancia”, sino también con el presidente de la Nación, y con su ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa. En ese sentido, el periodista fue muy duro con Alberto Fernández por haber denunciado a Milei por el delito de “intimidación pública”, tras sus dichos sobre el peso.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, hoy en Dock Sud MARIA EUGENIA CERUTTI - Presidencia

“Quiero decir tres cosas”, anunció Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con 8 am, que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+: “El Presidente es un topo de Javier Milei… Está laburando para él”, afirmó, en relación a la denuncia del mandatario contra el economista libertario, y enseguida apuntó contra Massa por haber pedido que se le hiciera un examen psicológico a los candidatos que participen de un eventual ballotage: “Yo voy a pedir que para el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, que tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos (...) gobernar es una cosa seria, tomás decisiones que involucran a 50 millones de personas. Hay que poner el psicofísico y mostrárselo a la gente, para ver si hay equilibrio mental o no”, dijo ayer Massa.

“Ministro, yo sé que le gusta la suma del poder público, pero usted no puede meter en cana a los que venden dólares, ni puede pedirles un psicotécnico a los candidatos, porque hay una cosita que se llama Constitución, que dice cuáles son las condiciones necesarias para ser presidente de la Nación”.

Y, en este punto, se dirigió a Milei mientras evocaba un recuerdo escolar. “Me trajo un recuerdo hermoso de la profesora Santoro, mi maestra de inglés”, dijo y añadió: “Santoro me puso 24 amonestaciones por hablar en clase y Milei me hizo acordar a ella. Javier, bajemos la intolerancia un poquito, están laburando los chicos ahí (por los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa)”.

Y finalizó: “Si yo hubiera estado laburando ahí, le habría propuesto a mis colegas que nos retiráramos por la grosería de Milei”.