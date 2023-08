escuchar

El ministro de Economía y candidato presidencial oficialista Sergio Massa hizo una serie de anuncios con beneficios para trabajadores, jubilados y monotributistas, y Ernesto Tenembaum los rechazó en duros términos. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, afirmó el periodista, quien también consideró que representan “tres empanadas”, en un guiño a la icónica frase de la película de culto Esperando la carroza. “Esta idea no funcionó nunca”, sentenció el conductor radial en relación a la inyección de dinero público antes de la elección general de octubre y fue lapidario con las medidas.

De acuerdo con el candidato de Unión por la Patria, los anuncios difundidos este domingo por la noche en las redes sociales buscan morigerar el impacto en el bolsillo de los asalariados de la devaluación del tipo de cambio oficial, una decisión intempestiva llevada a cabo al día siguiente de la derrota del Gobierno en las elecciones primarias contra Javier Milei, quien se convirtió en el candidato más votado y Juntos por el Cambio, que superó a Massa en la suma de los votos recibidos por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga, de alguna manera, el apoyo del Estado”, explicó el titular del Palacio de Hacienda mediante una serie de videos publicados en Instagram y Twitter.

Sergio Massa.

Los beneficios incluyen un bono de 37.000 pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre para jubilados y pensionados; una suma fija para trabajadores asalariados de $60.000 que se pagarán en dos cuotas de $30.000; exención del componente tributario para monotributistas que integren las categorías A, B, C y D durante seis meses, y créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia que tengan deudas con las tarjetas de crédito, entre otros anuncios vinculados con empleados de casas particulares, la Tarjeta Alimentar y las Pymes.

El duro comentario de Tenembaum sobre las medidas de Massa: “Son tres empanadas”

Después de analizar una por una las medidas impartidas por el candidato y ministro de Economía, Ernesto Tenembaum dijo que “lo que se ve de lejos es una desproporción muy fuerte entre la presentación y los hechos concretos”.

El conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio Con Vos (89.9 FM) se refirió a los sectores que serían beneficiados por la decisión política del ministro y sostuvo que significa “un cachitito de plata en medio de una estampida de precios muy fuerte”.

El ministro Sergio Massa en la presentación del 911 Federal del SUBE, en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

En este punto, intervino el columnista económico del programa, Jairo Straccia: “El jubilado, con 37 lucas o una mínima que ronda los $80.000, tiene un impacto de tres meses. Cuando termina el tercer mes, vuelve a la mínima anterior (por la inflación)”, consideró.

“Todo es como decís: son tres empanadas; un Gobierno con pocos recursos, y con pocos recursos también de creatividad, porque la idea de, como perdimos las elecciones, ponemos guita, no funcionó nunca”, afirmó Tenembaum.

Y añadió: “Es decir, me parece que la sociedad está muy ejercitada en darse cuenta de que vos perdiste las elecciones, y me das guita en el periodo en el que perdiste y viene la (elección) definitiva. ‘Yo sé lo que pasa, te la agarro y después veo, pero no creo que te vote porque me la des ahora’, porque parece, bueno, pan para hoy, hambre para mañana”.

Y finalizó: “Me estás dando una zapatilla antes de una elección: eso es lo que básicamente se va a dar. El efecto electoral no creo que sea muy significativo en este aspecto. En cualquier caso, simplemente son dos cosas de contexto que muestran en qué marco está el efecto electoral”.

LA NACION