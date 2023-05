La reacción de Pablo Rossi tras el viaje de Alberto Fernández a Chapadmalal: “¿Fue a un recital? ¿A qué fue?”

escuchar

Alberto Fernández no asistió al acto por el 25 de mayo que ofició Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo este jueves y despertó la sospecha de una fractura aún más profunda dentro de la coalición del Frente de Todos. En este sentido, en el pase habitual entre Pablo Rossi y Paulino Rodrígues, el conductor de Hora 17 (LN+) tuvo una reacción inesperada ante el ausentismo del presidente en el evento de hoy. “¿Fue a un recital?”, se preguntó.

Pablo Rossi reaccionó al faltazo de Alberto Fernández al acto de Cristina

Luego del discurso de Cristina en la Plaza de Mayo, los periodistas se dispusieron a analizar parte del contenido del mismo y desmembraron ciertas manifestaciones y señalamientos de la vicepresidenta en cuanto a la celebración por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Sin embargo, lo que llamó la atención de los colegas fue el modo en que Alberto arribó a Chapadmalal minutos antes del acto. En un video que compartió la producción, Rossi quedó atónito con la imagen emitida.

“¿Viste la imagen de Alberto? Mirá con lo que baja”, indicó Rossi a Paulino. “Con una guitarra. Se fue a Chapadmalal”, respondió Rodrígues con seriedad, al tiempo que su colega lo interrumpió: “¿Fue a dar un recital? ¿Qué se fue a hacer a Chapadmalal? ¿Se fue a dar una peña?”.

Atónito por la grabación que muestra al presidente argentino descender del avión con el instrumento musical que en anteriores oportunidades enseñó en entrevistas, Rodrígues completó: “Llegó a las 15:23 a la residencia de Chapadmalal. A las 14:38 es esa imagen bajando en el Aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata”. En ese instante, Rossi esbozó una risa y opinó: “Ahora, qué mamarracho todo, ¿no? Qué país estrafalario, porque esta es la imagen de un país estrafalario”. “Agrietado”, acotó Paulino.

“Podemos ver el contrasentido, lo no explicable de esta mañana de Alberto Fernández en el Tedeum”, agregó Rossi y su colega continuó: “La salida con Gabriela Cerruti, las declaraciones que hizo…”. Tras aquella apreciación del ausentismo del presidente en el acto conmemorativo que celebró Cristina esta tarde, los periodistas tomaron contacto con el diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, con el objetivo de compartir opiniones acerca del resultado del evento que concentró al núcleo duro del Gobierno nacional.

A lo largo del pase, los conductores también escucharon los testimonios de Sergio Berni y Juan Grabois a la salida del palco desde donde habló Fernández. No obstante, también hicieron hincapié en las reacciones de los distintos políticos de la oposición y dialogaron con el Diputado Nacional Fernando Iglesias, que señaló acerca de la crisis económica que atraviesa el país: “No le da el cuero para hacerse cargo. Le piden por favor ‘Cristina presidenta’ y ella les dice: ‘muchachos, los quiero mucho, pero no me pienso hacer cargo’”.

Antes de finalizar el pase, según dirimieron los periodistas junto a Iglesias, es que “hubo una renuncia” por parte de la vicepresidenta para comandar nuevamente a su partido y a la coalición que integra, e hicieron un repaso de los 20 años de kirchnerismo en la administración del Gobierno.

