La sorpresa de Luis Novaresio ante la incorporación de 566 empleados en la planta permanente del Renaper: “¿No era que no se puede?”

El PAMI incorporó al menos a 70 personas en los últimos 90 días a pesar de la prohibición que impuso Sergio Massa cuando llegó al Ministerio de Economía. Pero el organismo estatal manejado por La Cámpora no fue el único en desconocer la medida: como contó Luis Novaresio, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) también pasó a planta permanente a 566 empleados.

“Los salarios del sector público figuran entre los más altos del mercado”, señaló Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul y Marina Calabró por la pantalla de LN+. “Pero además, ¿no era que no se podía nombrar empleados en la planta permanente?”, preguntó el periodista.

“Muchos cargos que se nombran en las reparticiones públicas son topos de La Cámpora, para que durante el gobierno que viene empiecen a minar las administraciones, y que tiren la bomba de tiempo desde adentro, como lo hicieron durante el gobierno anterior”, sentenció Majul.

Sergio Massa y Fernanda Raverta

En el caso del Renaper, dependiente del Ministerio del Interior a cargo del camporista Eduardo “Wado” De Pedro, Novaresio compartió una información publicada por el periodista Cristian Sanz, quien detectó que 566 personas han pasado a la planta permanente del organismo, según publicó el Boletín Oficial.

Se trata de dependencias estatales manejadas por la agrupación ultra K que conduce Máximo Kirchner, como el PAMI, Anses, Aerolíneas Argentinas e YPF. Como publicó LA NACION, en el caso del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entre marzo, abril y mayo de este año aparece la contratación de 1128 personas que representan un total de más de 330 millones de pesos en sueldos por mes.

“ANSES está a cargo de Fernanda Raverta, ¿quién es?: candidata a intendenta de Mar del Plata que fue nombrada en el cargo y depende de Máximo y Cristina Kirchner. Lo mismo el PAMI. Raverta que apela las sentencias a favor de los jubilados que ganan $ 70.000, es la misma que nombra gente con la nuestra. Pero después dicen que Cristina no gobierna”, se indignó Novaresio.

“Cristina maneja el 70% del presupuesto nacional, ¿y no gobierna? ¡Dale! La gente que insiste con que ella no está en el Gobierno, ¿en serio lo dicen? No es una cuestión de creencias, es así. Son una secta”, recalcó Majul.

Habla Máximo Kirchner en el Congreso del Partido Justicialista. PJ Bonaerense

En este sentido, Calabró hizo un reconocimiento a la estrategia kirchnerista, según la cual ellos no forman parte del gobierno del presidente Alberto Fernández: “Fue un relato exitoso esto de hacerse ajenos de su propia gestión. Hay que reconocerle el mérito de convencer a alguien que siendo vicepresidenta sos ajena a lo que pasa”.

En este punto, los periodistas de LN+ repasaron las declaraciones del hijo vicepresidencial y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien este fin de semana durante el congreso del PJ bonaerense, volvió a reclamar una “suma fija” para los trabajadores, y si fuera posible también, un “doble aguinaldo”.

“Máximo es el fiel exponente de la política esquizofrénica. El mismo que se fue de la cámara de diputados con una renuncia módica”, dijo Majul. “Qué fácil ser generoso con la de otros”, admitió Novaresio y finalizó: “Cuando ni vos ni tu familia tuvieron un pequeño negocio no sabés lo que significa administrar”.

