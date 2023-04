Marcelo Longobardi apuntó contra Sergio Berni y Axel Kicillof por insinuar que el crimen del colectivero fue una conspiración

escuchar

Marcelo Longobardi salió a cruzar en términos muy duros a Sergio Berni y a Axel Kicillof, este miércoles en su programa de radio Rivadavia, por sembrar dudas sobre el móvil del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado a sangre fría la madrugada del lunes pasado en La Matanza.

Después de la brutal paliza que recibió el ministro de Seguridad de parte de los choferes enfurecidos que protestaban por el homicidio de su compañero, tanto Berni como el gobernador bonaerense hablaron en los medios y sugirieron la existencia de una conspiración detrás del asesinato del colectivero de la línea 620.

Para Longobardi, insinuar que el crimen de Barrientos y la posterior protesta de choferes fueron agitados por la oposición, especialmente por la precandidata presidencial Patricia Bullrich, no es más que un “extravío payasesco, una cosa disparatada y un asunto que ni siquiera alcanza la categoría de verosímil”. En relación a Berni y Kicillof, el flamante conductor de radio Rivadavia fue terminante: “Esta gente ha enloquecido”.

Longobardi, contra Berni y Kicillof por decir que el crimen del colectivero fue una una conspiración

“Esta historia ha terminado en un extravío payasesco con la interpretación que han hecho Sergio Berni y Axel Kicillof del crimen del colectivero en La Matanza. Un asunto que ni siquiera alcanza la categoría de verosímil. Ellos argumentan que hubo una conspiración protagonizada por el PRO y especialmente por Patricia Bullrich”, comenzó a decir Longobardi durante el inicio de su programa Esta mañana (AM 630).

“En el mundo es muy usual que se utilicen teorías conspirativas y verosímiles que tienen apariencia de verdad, pero lo de ayer ni siquiera alcanza esa categoría, es una cosa disparatada”, añadió.

“Inventar una historia que parezca cierta es más interesante que la verdad, que suele ser bastante aburrida”, consideró el periodista y afirmó que la supuesta conspiración detrás del crimen de Barrientos “ni siquiera alcanza la categoría de verosimilitud sino que es un soberano y absoluto disparate que muestra el grado de extravío que ha poseído a Berni y Kicillof, que además repiten del modo más grotesco muchas teorías que el kirchnerismo ha inventado durante años para explicar acontecimientos”.

En este sentido, Longobardi recordó que el kirchnerismo ha postulado “desde las conspiraciones del campo (del año 2008) hasta el lawfare, pasando por (el grupo terrorista) Isis que para Cristina Kirchner era un montaje de Hollywood, hasta las conspiraciones mediáticas”.

Sergio Berni, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el centro, es extraído de una protesta en Buenos Aires, el lunes 3 de abril de 2023. Berni fue atacado durante una protesta de conductores de autobuses luego del asesinato de un compañero de trabajo. (AP Foto/Andrés Pelozo)

“Todos estos disparates se han consagrado ayer con el disparate mayúsculo que es la interpretación que ha hecho Berni de que les tiraron un muerto, que generó el repudio de todo el mundo y sobre todo de la familia de la víctima”, continuó.

“Me da vergüenza ajena, es penoso tener que reportar este acontecimiento. Berni habló de una emboscada y de infiltrados del PRO. Explicar esto me parece tonto. Es obvio que Berni apareció imprevistamente: ¿Qué fue? ¿Una emboscada por las dudas?”, ironizó.

“Y para Kicillof, el hecho de que Patricia Bullrich haya hablado del tema la coloca como responsable… Bueno, también Carlos Melconian había hablado de inflación y eso no produce inflación”, subrayó en el mismo tono. Además, recordó que “Sergio Berni no aceptó el hecho de que la Ciudad lo haya salvado de la agresión. Horacio Rodríguez Larreta dijo que la Policía de la Ciudad ‘le salvó la vida a Berni’, pero él no acepta eso”.

“Nadie va a tomar esto seriamente. Los cabos que dice atar Kicillof son cabos que están muy sueltos y no tienen sentido; todo un disparate muy clásico pero en este caso muy extremo”, caracterizó Longobardi, y finalizó: “Esta gente ha enloquecido”.

LA NACION