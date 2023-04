Carlos Pagni analizó a la Argentina en una charla con Marcelo Longobardi: “Es imposible tener 40% de pobreza y fantasear con que no vas a tener populismo”

escuchar

Este miércoles, Carlos Pagni mantuvo una larga charla con Marcelo Longobardi y el equipo del programa Esta mañana, de Radio Rivadavia. El periodista de LA NACION habló sobre su libro El nudo, de reciente publicación, que trata sobre el conurbano bonaerense y, también, en ese contexto, dio algunas definiciones sobre Cristina Kirchner y su liderazgo en ese territorio. “Cristina le resolvió un problema al muy pobre”, dijo el periodista sobre el rol que construyó la vicepresidenta, pero a la vez, al hablar del oficialismo, dio una definición tajante: “Están desesperados”.

El conductor de Odisea Argentina (LN+) expuso en el programa de Longobardi los puntos principales de su libro El nudo; por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina y lo vinculó con algunos aspectos de la realidad política del país. Entre ellos, el actual liderazgo que, según él, tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner en esa región y en otros lugares con altos índices de pobreza.

Carlos Pagni presentó su libro El nudo en el programa de Marcelo Longobardi

“Cuando hacés un mapa de la pobreza y un mapa del voto a Cristina son mapas exactos”, expresó Pagni, que luego se explayó sobre los motivos: “Cristina le resolvió -o la gente cree o identifica a Cristina con bastante razón- un problema al muy pobre, que si estás en esa situación no te cansás de agradecerlo”.

A continuación, el periodista ejemplificó: “Si soy cartonero, y no sé qué le va a pasar a mi familia dentro de una semana, si me agarra un colectivo y quedo lisiado, porque tengo ese solo ingreso y viene alguien y te dice: ‘Mirá, yo te voy a dar una platita, que es una jubilación’. ‘Pero no hice aportes’. ‘No importa’. Eso te deja dormir tranquilo el resto de tus días. Bueno, le hago un altar en mi casa”.

Para concluir su idea, Pagni aseveró: “¿A dónde voy con esto? A que es imposible tener un país con 40 por ciento de pobreza y fantasear con que no vas a tener populismo. Ahí hay un problema, no es un dificultad solamente. Alguno puede decir: ‘Metámosla presa a Cristina’. ¿Qué tiene que ver? Te va a aparecer otra Cristina, porque el problema es estructural”.

Carlos Pagni habló con Marcelo Longobardi de su libro El nudo

Luego de dar una lección de historia sobre las disputas entre la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y las demás provincias del interior, el periodista definió la dimensión fiscal de la Argentina también en relación con el conurbano. “En el corazón de la fiscalidad argentina hay una maquinaria estatal que le quita recursos al interior, vía retenciones para volcarlo en subsidios al conurbano. Así funciona el sistema”, razonó.

“Cristina garantiza un orden”

Minutos después, al hablar de la fuerza electoral de la región del gran Buenos Aires, Willy Kohan, periodista de Esta mañana, le preguntó a Pagni sobre algo que siempre se repite en términos de política: “¿Si ganás La Matanza, Merlo e Ituzaingó sos presidente?”.

“Es así”, respondió el conductor de Odisea Argentina y añadió: “Además, esto vale doble si sos peronista. Por eso el liderazgo de Cristina dentro del peronismo. Vinieron (Juan Manuel) Urtubey, (Sergio) Massa, (Florencio) Randazzo, (Roberto) Lavagna y ninguno la pudo mover, porque su poder radica ahí, que es la geografía para la que se inventó el peronismo. Perón inventa el peronismo, es una simplificación brutal, basándose en una organización preexistente, que son los sindicatos del conurbano para evitar que ahí haya una revolución”.

“Creo que hoy Cristina, mal que le pese, cumple la misma función, que es garantizar un orden -continuó Pagni-. Más allá de lo que ella diga, el rol objetivo que ejerce hoy Cristina en la Argentina es garantizar un orden sobre todo en los grandes conurbanos y en el conurbano bonaerense para que el programa de ajuste, mal pensado, mal hecho, destartalado de Massa, funcione”.

Carlos Pagni habló de la importancia que tiene Cristina Kirchner en el conurbano bonaerense

Más tarde, parafraseando un libro sobre las creencias de los antiguos egipcios, Pagni presentó una metáfora sobre el tema de su libro: “El conurbano es una ‘catástrofe detenida’ en nuestra imaginación. La idea tiene un componente, si querés, gorila: ‘Un día van a venir todos estos pobres, el aluvión zoológico y va a tomar la ciudad, hay que dominarlo de alguna manera’. Esa catástrofe parece amenazar con dejar de detenerse cíclicamente y estamos en estos tiempos, por deterioro del salario, el poder de la droga, el deterioro de las condiciones de vida, tratando de pescar el cisne negro que desencadena la catástrofe”.

En relación a si el crimen de Daniel Barrientos, colectivero de la línea 620 y la reacción de los choferes, con la agresión a Sergio Berni, podría ser ese cisne negro que abra las puertas de ese caos, Pagni respondió: “En la lógica de los que están al frente -Axel Kicillof, Aníbal Fernández, etc.- prefieren pensar que fue un complot. Es mucho más tranquilizador”.

“Están desesperados”

De inmediato, el periodista linkeó el tema del complot con declaraciones de la vicepresidenta sobre el atentado contra su vida que realizó Fernando Sabag Montiel en septiembre de 2022. “Como dijo Cristina, que el senador (estadounidense) Ted Cruz es obvio que me mandó al ‘Copito’ (Sabag Montiel). ‘Si cinco días antes él había dicho y después apareció el Copito pegándome un tiro’”, señaló Pagni.

“Hay una frase de Cristina extraordinaria, desde el punto de vista lógico: ‘Todo tiene que ver con todo’ -continuó-. El café que tomé a la mañana está relacionado con el juicio que perdimos en Londres. Si todo tiene que ver con todo es enloquecedor de pensar. Están en esa instancia porque están desesperados”.

Cuando Ignacio Ortelli, periodista del equipo de Longobardi, consultó si esa desesperación tenía que ver con que “es la primera vez” que una crisis de este tamaño aparece con el peronismo en el gobierno, el conductor de Odisea Argentina respondió: “Cualquier grupo político que ve que va hacia una catástrofe electoral entra en estado de desesperación. Creo que en el caso del peronismo y del kirchnerismo hay un factor principal. Y vuelvo al Copito. Cristina se empeñó mucho en decir en un discurso, maravilloso por la claridad de lo que está diciendo: ‘Cuidado que al copito le pagaron’”.

Para Carlos Pagni, "la teoría del complot" que exhibió Axel Kicillof y otros representantes del oficialismo luego del asesinato del colectivero en Virrey del Pino es una respuesta "tranquilizadora" hacia la realidad Captura de Pantalla

“¿Por qué es tan importante que le hayan pagado?”, se preguntó Pagni, y respondió: “Porque si no es inconcebible que un chico, lumpen, desclasado del conurbano, ‘me quiera matar, si eran los que me votaban, ¿no son los que me adoran?, ¿Ahora me quieren matar?’”.

“¿Qué pasó? ¿Cómo no votan los pobres? Novedad de 2001. No solamente empieza a haber retracción electoral. Hay casi un determinismo de que esa sociología vota a este tipo de gobierno. ¿Y si no fuera así? ¿Si hoy los votos se los estuviera llevando la abstención, o (Javier) Milei, que crece en La Matanza y estancándose en Recoleta?”, se preguntó el periodista, y concluyó: “Eso desespera”.

“Por eso los políticos recurren a brujos. Todo el tiempo. Porque el afecto de la gente es muy misterioso y cuando empezás a decir: ‘¡Cómo, si me adoraban y ahora no me quieren más! ¿Qué pasó? Si yo hago todos los días lo mismo”. Por eso mismo, porque hacés todos los días lo mismo”, cerró Pagni.

Marcelo Longobardi anticipó, además, que el próximo 30 de abril, en la Feria del Libro de Buenos Aires, él será el encargado de presentar el libro El nudo, junto a su autor.

